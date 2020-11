Nelu Tataru, dupa tragedia de la Piatra-Neamt: "Anul acesta am facut o modernizare fortata a sectiilor ATI"

Potrivit oficialului, "in perioada urmatoare vor fi verificate inclusiv instalatiile electrice si aparatura din ATI".Ministrul a mai spus, luni seara, la Digi 24 , ca situatia este grava in spitalele din tara. Multe dintre aceste spitale , cel mai probabil, nu au facut nici mentenanta aparaturii medicale.El a mai spus ca este posibil ca managerii sa fi renuntat la aceste verificari ale instalatiilor si din cauza faptului ca unele spitale nu au bani de mentenanta. 75% din bugetul spitalelor sunt chelutuieli cu personalul, restul sunt pentru alte cheluieli, inclusiv cu mentenanta aparaturii."Tine de decizia managementului aceasta mentenanta", a mai spus ministrul. De asemenea, el este de parere ca 80% din managerii spitalelor ar trebui schimbati."Noi am facut in acest an o modernizare fortata atat ca dotare cat si de adaptare a sectiilor de terapie intensiva in functie de necesitatile pe care le-am avut in acel moment. Am avut un numar de paturi pe ATI, am extins aceste terapii intensive, ne-am adaptat la spitalele non-COVID, mergand si acolo pe paturile de ATI.Vreau sa ne asiguram ca aceasta extensie se face in conditii legale si de siguranta atat pentru pacient cat si pentru personalul medical.Reasezarea, reevaluarea, sa spunem, a tot ce inseamna retele electrice, retele de gaze medicale, aparatura, circuite epidemiologice sunt, sa spunem, prioritare in acest moment", a spus Nelu Tataru.Referitor la situatia de la Piatra Neamt, Nelu Tataru a facut o comparatie cu situatia din Suceava, unde a schimbat managementul unitatii sanitare si a militarizat spitalul.Ministrul a mai spus ca in Bucuresti, in acest moment sunt 21 de spitale COVID sau partial COVID, iar unele sunt doar pentru Terapie Intensiva cum este Floreasca sau Spitalul Universitar. Altele sunt in evaluare.Citeste si: