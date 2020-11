Primele discutii dintre medicul erou Catalin Denciu si ministrul Sanatatii, imediat dupa incendiul de la Piatra-Neamt: "Nu au putut face mai mult"

Atmosfera din iadul de la Piatra-Neamt

"Din discutiile cu colegul meu, dr. Catalin Denciu, a fost un incendiu fulminant in momentul in care a intrat incercand sa salveze pacientii, in care eforturile, desi au fost mari, nu au putut face mai mult decat s-a infaptuit.Avem si niste victime , inclusiv medicul si ceilalti trei colegi de-ai lui cu arsuri in diferite grade, colegul nostru fiind deja transferat in Belgia.Cat de puternic poate fi incendiul care se dezvolta intr-o terapie intensiva unde avem o cantitate de oxigen importanta prin aparatele care lucreaza acolo si ce inseamna complexitatea unei terapii intensive", a spus Nelu Tataru, luni seara, la Digi 24.Ministrul a mai mentionat ca, la Piatra-Neamt, atmosfera din seara incendiului era una trista, "personal speriat, personal afectat de ce s-a intamplat. Incercarea mea de a ajunge in Terapie Intensiva nu s-a putut realiza, fiind o ancheta in curs a Parchetului General si a Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta, pentru a putea evalua si ce s-a intamplat acolo si necesarul pentru a putea repara acea sectie", a explicat Nelu Tataru.Seful Ministerului Sanatatii a mai spus ca asteapta si rezultatele acestor anchete pentru a putea face o evaluare din punct de vedere medical si pentru a vedea care au fost intr-adevar cauzele acestui incendiu.Citeste si: