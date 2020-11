Orban: Vom deconta din fonduri UE toate lucrarile de alimentare cu oxigen, de refacere a instalatiilor din spitale, astfel incat sa fie conforme

Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan , afirma ca fondurile necesare renovarii acestui tip de instalatii in spitalele aflate in subordinea Primariei Generale vor fi asigurate in bugetul pentru anul viitor."In ce ne priveste, noi am spus ca vom deconta din fonduri europene, am vorbit cu domnul ministru Bolos, toate lucrarile de modernizare, de reparare, de alimentare cu oxigen, de refacere a instalatiilor astfel incat ele sa fie conforme. Vom deconta din fonduri europene", a afirmat Orban, luni seara, dupa o vizita in spitalele din Bucuresti.Premierul a precizat ca Directiile de Sanatate Publica si Inspectoratele pentru Situatii de Urgenta se vor implica pentru a asigura rezolvarea acestor situatii."Am cerut sprijin la Ministerul Economiei, catre ISCIR si CNCIR care trebuie sa avizeze proiectele si sa verifice si ei si sa avizeze starea proiectelor. Evident, vom sti clar si cum se sta cu contractele de mentenanta si de service pentru ca si acolo trebuie sa vedem exact daca sunt contracte in regula, daca firmele care au contract isi respecta regulile", a spus el.Premierul a adaugat ca trebuie verificat si personalul tehnic angajat in spitale care face intretinerea acestor instalatii in regie proprie.La randul sau, primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a afirmat ca in subordinea Primariei sunt opt spitale pentru care exista indicatori tehnico-economici si care au nevoie de investitii si pentru care vor fi alocate fonduri anul viitor."Pentru toate cele opt spitale impreuna, sumele necesare a fi investite sunt de 70-80 de milioane de lei. Vor fi bani in bugetul pe 2021 pentru aceasta chestiune", a anuntat Nicusor Dan.