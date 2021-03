FOTO Primele imagini din Belgia cu doctorul Catalin Denciu, medicul erou de la Piatra Neamt care s-a aruncat in flacari pentru a-si salva pacientii

"Echipele de la spitalul militar sunt foarte fericite ca pot sa-l insoteasca pe doctorul Denciu in reabilitarea sa. "In acest moment sunt familia mea", spune el. "Abia astept sa fiu vindecat pentru a le multumi."Dupa ce a petrecut ultimele luni cu ei, doctorul Denciu isi ia o scurta vacanta inainte de a-si continua reabilitarea la Spitalul Universitar Saint-Luc. Medicul nu se afla pe un teritoriu necunoscut, deoarece a lucrat acolo un an in timpul pregatirii sale ca anestezist", se arata in articolul din beldefnews.mil.be. Potrivit articolului din publicatia militara, Catalin Denciu si-a propus o serie de obiective pentru recastigarea independentei. "Au trecut cateva saptamani de la ultima interventie chirurgicala si reabilitarea sa a dat deja rezultate. Sotia sa, doctor Alina Denciu, a calatorit in Belgia si sta intr-o camera pentru personalul militar din spital pentru a-i oferi sotului ei sprijin strans.Intre timp, ea invata si tehnici de ingrijire si reabilitare pentru a avea grija de sotul ei dupa aceea".Un incendiu cumplit a izbucnit, pe 14 noiembrie 2020, la Sectia ATI a Spitalului din Piatra Neamt. Medicul Catalin Denciu a intrat in flacari pentru a-si scoate pacientii. Din pacate, combinezonul in care era imbracat a luat foc.Catalin Denciu a suferit arsuri pe 40% din suprafata corporala. A fost transferat in Belgia, la Spitalul Militar Reine Astrid din Bruxelles. Un incendiu violent a izbucnit sambata seara, 14 noiembrie , la Spitalul Judetean de Urgenta din Piatra-Neamt. Zece pacienti intubati, care erau diagnosticati cu COVID-19, au murit.