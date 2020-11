Rafila, dupa incediul de la Neamt: Nu pot sa am spitalele din Romania si sa le oblig sa fie acreditate ca in SUA

Principalele declaratii ale lui Alexandru Rafila:

Referitor la situatia spitalelor din Romania, Rafila a declarat ca nu le putem aplica standarde de acreditare precum "spitalelor din SUA" si ca a cere standarde foarte ridicate pentru unitatile spitalicesti din Romania inseamna o derobare de responsabilitate.Eu cred ca managementul profesionist al spitalelor se poate face pe baza unui contract foarte clar cu indeplinirea unor criterii de performanta insa stabilitatea e foarte importanta. Spitalul a avut opt manageri intr-un singur an, ceea ce duce la o disipare a responsabilitatii, apoi dureaza foarte mult pana cand un manager se obisnuieste. Practic, SJ Neamt nu a fost condus de foarte mult timp.Nu putem sa spunem ca vom renova toate spitalele sau ca le vom inchide pe cele care nu au autorizatie ISU pentru ca pacientii trebuie tratati undeva. Dar trebuie sa ne asiguram ca oferim cea mai buna siguranta pentru ceea ce avem.Nu pot sa am spitalele din Romania si sa le oblig sa fie acreditate pe baza criteriilor din SUA. Trebuie sa le adaptez situatiei din Romania. Si pe masura ce infrastructura din Romania se dezvolta, sa le adaptez. Daca pun criterii maximale pe structura din Romania nu fac decat sa ma derobez de responsabilitate. (...) Lucrurile nu pot fi judecate din birou, ci de pe teren (...) Vedem mii de cazuri in fiecare saptamana care nu sunt alocate unui judet. Nu stiu ce inseamna asta, pentru ca daca nu stiu unde e pacientul, nu pot sa fac ancheta , deci virusul continua sa se raspandeasca.Daca acest trend crescator si mai ales suprasolicitarea sectiilor de ATI va continua si lucrul asta va continua, caci o stabilizare la 10.000 inseamna o presiune mare pe sistemul medical, probabil ca vor lua masuri suplimentare, nu stiu ce sa zic.Probabil ca pana la sfarsitul anului se va opri cresterea, insa este posibil ca dupa o perioada de masuri stricte care va duce, in mod evident, la oprirea cazurilor, spre primavara sa asistam la o noua crestere incepand cu luna februarie. Situatia nu se rezolva decat asa cum spun cele mai optimiste voci, intr-un an.Situatia se va rezolva daca vom avea parte de un vaccin, daca vom sti sa ne organizam, daca vom reusi sa explicam oamenilor ce inseamna un vaccin si care sunt riscurile. Tarile vor merge cu viteze diferite din doua motive: capacitatea de vaccinare si modul in care va fi comunicat populatiei acest lucru.