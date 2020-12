Singurul pacient ramas in viata dupa incendiul de la sectia ATI de la Piatra Neamt ar putea fi externat intr-o saptamana

El este singurul dintre cei sase pacienti, care au fost transferati in urma cu trei saptamani la Spitalul Letcani, care mai este in viata. Barbatul de peste 70 de ani a trecut de perioada critica si are o evolutie favorabila, spun medicii, potrivit Digi24 Pacientul este monitorizat de medici, care spera ca intr-o saptamana sa poata merge acasa.Barbatul a fost externat din sectia de terapie intensiva in urma cu o saptamana. "Pacientul de la Neamt are o evolutie tot mai buna. A fost mutat de la Terapie Intensiva in zona de confirmati, deci este spre bine. Speram sa ajunga la familia lui fara nici o problema", a spus medicul Carmen Dorobat.In 14 noiembrie, in Sectia ATI de la Spitalul Judetean Neamt a izbucnit un incendiu , iar zece persoane au murit. Sase pacienti aflati la ATI au fost transferati la spitalul mobil de la Letcani, intrucat sectia nu mai putea fi folosita.Ulterior, la Letcani au decedat cinci dintre pacientii transferati dupa izbucnirea incendiului.Citeste si: Starea de sanatate a singurului supravietuitor al incendiului de la SJ Neamt s-a imbunatatit. A fost mutat de la ATI intr-un salon obisnuit