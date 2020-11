Sotia medicului-erou de la Neamt l-a criticat pe ministrul Sanatatii pentru o declaratie referitoare la doctorul Denciu: Am sa-i interzic sa mai dea informatii

Alina Denciu, tot medic la Spitalul Judetean Neamt, a criticat faptul ca Nelu Tataru, prieten si fost coleg de facultate cu doctorul care a fost victima incendiului de la Neamt, a oferit informatii medicale despre starea sotului ei, fara a o informa si pe ea anterior."Aseara (miercuri, 18 noiembrie - n.r.) i-am spus ca poate sa dea informatii despre starea lui Catalin, de acum inainte am sa-i interzic acest lucru", a declarat Alina Denciu, dupa ce a aflat ca ministrul Tataru afirmase, pentru Digi24, ca un test pentru coronavirus efectuat lui Catalin Denciu a iesit pozitiv.Declaratiile Ministrului Sanatatii, spune medicul Alina Denciu, au luat-o prin surprindere, cu atat mai mult cu cat, chiar in ziua respectiva, a avut o discutie telefonica cu Nelu Tataru, in care nu i s-a transmis nimic despre respectivul test."Am o colega la Spitalul Floreasca care mi-a trimis un mesaj, au spus ca testul a fost contaminat", a spus Alina Denciu. Referitor la acest test care i-a fost facut lui Catalin Denciu, premierul Ludovic Orban a declarat: "Din cate stim noi, la Spitalul Militar din Belgia, testul a iesit negativ.Probabil la Floreasca nu a fost test de tip RT-PCR, pentru ca nu au avut timpul necesar de procesare, posibil sa fi fost un test antigen. Domnul doctor Denciu a contractat virusul si s-a vindecat, iar ca atare are anticorpi, probabilitatea de a fi pozitiv era foarte mica. Din informatiile pe care le avem de la spital, testul de RT PCR este negativ".