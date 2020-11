Nelu Tataru, date de ultima ora despre starea medicului ranit la Piatra Neamt. Cum se simte doctorul Denciu

Nelu Tataru a fost intrebat, miercuri seara, la B1 TV, despre starea medicului Ioan Catalin Denciu, ranit in incendiul de la Sectia ATI a Spitalului Judetean Neamt si a afirmat: "Ieri a suferit prima interventie chirurgicala de excizie si cu alogrefe pentru o prima parte. A scapat, sa spun asa, de dializa".Ministrul Sanatatii a precizat ca in cursul zilei de miercuri sotia medicului a ajuns si ea in Belgia."A ajuns si sotia astazi la dansul, noi speram sa aiba o evolutie buna. Aceasta saptamana este o saptamana de a trata leziunile chirurgical", a mai precizat Tataru.Ioan Catalin Denciu a fost ranit in incendiul care a izbucnit in Sectia ATI a Spitalului Judetean Neamt, in timp ce incerca sa salveze pacientii.In urma incendiului au murit 10 persoane, alti 5 pacienti dintre cei care se aflau in Sectia ATI Covid murind ulterior la Spitalul de la Letcani, judetul Iasi.CITESTE SI: Un alt pacient din incendiul de la sectia ATI din Neamt a murit. Doar unul a mai ramas in viata, in stare foarte grava