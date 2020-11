Tragedia de la Maternitatea Giulesti, un deceniu de foc si nepasare. Cosmarul care s-a repetat la Neamt si pe care l-am putea trai oricand

De unde a pornit incendiul

- cate 300.000 euro, cu titlu de daune morale si cate 2.500 euro, cu titlu de daune materiale pentru fiecare din partile civile: Benga Constantin Marius si Benga Ileana;

- cate 300.000 euro, cu titlu de daune morale si cate 2.000 lei, cu titlu de daune materiale, pentru fiecare din partile civile: Pauna Gheorghe Stelian, Arcudeanu Madalina Nicoleta;

- cate 100.000 euro, cu titlu de daune morale pentru fiecare din partile civile: Ylmaz Ali Riza si Ylmaz Mihaela; 5.000 euro, cu titlu de daune materiale pentru ambele parti civile: Ylmaz Ali Riza si Ylmaz Mihaela;

- cate 250.000 euro, cu titlu de daune morale pentru fiecare din partile civile: Florescu Vasilica Viorel si Florescu Violeta si 5.000 euro, cu titlu de daune materiale pentru ambele parti civile;

- cate 300.000 euro, cu titlu de daune morale si cate 3.000 euro, cu titlu de daune materiale pentru fiecare din partile civile: Dragomirescu Andrei si Dragomirescu Florentina;

- cate 300.000 euro, cu titlu de daune morale si cate 500 euro, cu titlu de daune materiale pentru fiecare din partile civile: Bostan Georgiana Marinela si Bostan Daniel;

- cate 180.000 euro, cu titlu de daune morale pentru fiecare din partile civile: Cornean Alin Claudiu, Cornean Florina; 10.000 euro, cu titlu de daune materiale pentru ambele parti civile: Cornean Alin Claudiu, Cornean Florina;

- 350.000 euro, cu titlu de daune morale partea civila Cornean Daria Maria (prin reprezentanti legali);

- cate 55.000 euro, cu titlu de daune morale pentru fiecare din partile civile: Coman Laurentiu Stefan, Coman Alina;

- 5.000 euro, cu titlu de daune materiale pentru ambele parti civile: Coman Laurentiu Stefan, Coman Alina;

- 75.000 euro, cu titlu de daune morale pentru fiecare din partile civile: Coman Stefan si Coman Ana (prin reprezentanti legali);

- cate 50.000 euro, cu titlu de daune morale pentru fiecare din partile civile: Sandulescu Marian, Sandulescu Alina Cosmina, Sandulescu Radu Marian (prin reprezentanti legali) si Sandulescu Stefan Marin (prin reprezentanti legali).

Tragedii similare, aceiasi anchetatori

Din cauza incendiului de atunci, sase bebelusi au murit arsi de vii, trei chiar in noaptea incendiului. Atunci, opt bebelusi au fost transportati la Spitalul Grigore Alexandrescu. Dintre ei, patru aveau arsuri care le-au cuprins intre 30 si 50% din suprafata corpului.A doua zi dupa incendiu , unul dintre micuti a murit la spitalul la care tocmai fusese adus, iar trei zile mai tarziu, un alt nou-nascut si-a pierdut viata.Potrivit anchetatorilor, la Maternitatea Giulesti, incendiul a pornit de la un scurtcircuit la o priza improvizata."La scoaterea stecherului tineti de prize. Pericol de ardere a aparatelor si de electrocutare. Va multumesc", potrivit anchetatorilor, acesta era mesajul pus langa priza, afirma Deutsche Welle. Cinci ani ani lungi si durerosi a durat procesul in care au fost judecati vinovatii de la de Maternitatea Giulesti. Managerul spitalului de la acea vreme, Bogdan Marinescu, a primit o amenda penala de 6.500 de lei. Ceva mai tarziu, Curtea de Apel Bucuresti l-a condamnat la sase luni de inchisoare cu suspendare.De asemenea, in urma cu cinci ani, Curtea de Apel Bucuresti au decis ca vor fi platite despagubiri in valoare totala de circa 4,3 milioane de euro pentru familiile bebelusilor morti si raniti in urma incendiului din august 2010.Asistenta Florentina Carstea a fost condamnata la doi ani si doua luni de inchisoare cu executare, in timp ce fostul manager al maternitatii - Bogdan Marinescu si electricianul Gigel Oprea au fost condamnati la inchisoare cu suspendare. Asistenta avea sa fie singura care sa faca puscarie pentru tragedia de la Maternitatea Giulesti.Pe latura civila, Curtea de Apel Bucuresti a admis actiunile formulate de partile civile si a obligat in solidar spitalul, Ministerul Sanatatii, Municipiul Bucuresti si pe cei trei inculpati la plata urmatoarelor sume de bani:La zece ani distanta, cei care au instrumentat dosarul incendiului de la Maternitatea Giulesti si dosarul incendiului de la Colectiv , cel in urma caruia 65 de tineri si-au pierdut viata, procurorii Eduard Mihai Ilie si Marius Iacob, sunt cei care se ocupa si de dosarul incendiului izbucnit sambata seara la Spitalul Judetean din Piatra Neamt."Sectia de urmarire penala si criminalistica din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie va prelua ancheta in cazul incendiului de la Sectia de Anestezie Terapie Intensiva a Spitalului Judetean Piatra Neamt. Cauza a fost inregistrata initial pe rolul Parchetului de pe langa Tribunalul Neamt, care s-a sesizat din oficiu, fiind dispusa inceperea urmaririi penale in rem sub aspectul savarsirii infractiunii de ucidere din culpa", anunta Parchetul General recent.CITESTE SI: