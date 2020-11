Un alt pacient din incendiul de la sectia ATI din Neamt a murit. Doar unul a mai ramas in viata, "in stare foarte grava"

Din cei sase bolnavi adusi la Iasi de la Spitalul din Piatra Neamt, doar unul se mai afla in viata, starea acestuia fiind una grava.Managerul Spitalului de Boli Infectioase Iasi, Carmen Dorobat, a precizat miercuri, 25 noiembrie, ca a murit inca un pacient dintre cei care au fost transferati la Letcani in urma incendiului de la Sectia ATI a Spitalului Judetean Neamt.In acest moment, in spitalul mobil de la Letcani mai este internat un pacient transferat de la Spitalul din Piatra Neamt, iar starea acestuia este in continuare grava."Pana acum am ingrijit la Spitalul de Boli Infectioase din Iasi aproape 4.000 de pacienti, iar 500 dintre ei provin din alte judete. Din nefericire unii au decedat, asa cum s-a intamplat cu inca un pacient adus de la Neamt. Mai ingrijim doar un bolnav din acest grup de pacienti transferat la noi. Nici unul nu avea arsuri, erau infectati cu COVID, fiind in stare foarte grava", a spus medicul Carmen Dorobat.In 14 noiembrie, in Sectia ATI de la Spitalul Judetean Neamt a izbucnit un incendiu , iar zece persoane au murit. Sase pacienti aflati la ATI au fost transferati la Letcani, intrucat sectia nu mai putea fi folosita.Ulterior, la Letcani au decedat in total cinci dintre pacientii care se aflau in sectie, fara sa fi fost raniti in incendiu.Citeste si: Sotia medicului-erou de la Neamt l-a criticat pe ministrul Sanatatii pentru o declaratie referitoare la doctorul Denciu: Am sa-i interzic sa mai dea informatii