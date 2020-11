Vlad Voiculescu: "Nelu Tataru si PNL vor sa se foloseasca de nenorocirea de la Piatra Neamt pentru a acapara si mai multa putere"

"Dupa nenorocirea de la Piatra Neamt, cele doua partide mamut care au adus sanatatea unde este astazi au avut doua obiective: 1. sa mute vina de la unul la altul. 2. sa se foloseasca de ce s-a intamplat pentru a impinge in spatiul public un plan mai vechi. In timp ce PSD incearca sa arunce vina pe guvern, domnul Nelu Tataru si PNL vor sa se foloseasca de nenorocirea de la Piatra Neamt pentru a acapara si mai multa putere.Domnul ministru PNL ne spune ca solutia pentru depolitizare si profesionalizare este sa preia toate spitalele la Ministerul Sanatatii", a scris Vlad Voiculescu, mentionand ca Ministerul Sanatatii este "un dezastru""Daca am fi vazut la MS o echipa profesionista care sa fi demonstrat ca are capacitatea de a coordona bine ceea ce se afla in propria ograda (ex: achizitiile de la inceputul pandemiei, DSP-uri, achizitia de vaccin antigripal, organizarea rezidentiatului, sau chiar pregatirea spitalelor proprii pentru al doilea val al pandemiei), aproape ca as fi zis ca merita sa ne gandim serios. Nu este insa cazul! Ministerul Sanatatii de acum este un dezastru. Un dezastru. Aparentele sunt salvate de un ministru bun povestitor care ne vorbeste des in media platita bine de guvern despre cocoase si platouri si care in ultimele 6 luni ne-a spus ca totul e sub control in spitale dar ca romanii nu poarta masca.De fapt, o astfel de miscare nu ar duce nicicum la depolitizare si profesionalizare ci la numiri (sau concursuri aranjate de) PNL peste tot.Lupul isi schimba parul dar naravul ba. Iar naravul... naravul PSD si PNL a fost acelasi, de 30 de ani incoace. Doar anul asta, domnul Tataru si PNL, profitand de starea de urgenta care aducea de facto spitalele sub MS, au facut numiri precum:- chelner (sau sef de sala) la spital la Campeni (Alba) - de la PNL- antreprenor pompe funebre (de succes, inteleg) la Piatra Neamt - de la PNL- condamnat penal la Craiova - de la PNL- consilier local PNL la Baia Mare", a mai scris Vlad Voiculescu.CITESTE SI: "Catastrofa" care putea lovi Romania la inceputul pandemiei: "Inghetarea preturilor ar fi dus la cozi in magazine ca-n comunism"