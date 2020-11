Zece paturi de la terapie intensiva de la Letcani, transferate la Spitalul Piatra Neamt

"Asteptam raspunsurile necesare pentru a efectua transferul dar avem promisiuni ca astazi vom avea absolut toate acordurile de principiu. Tot astazi vor pleca spre Neamt echipamentele solicitate. E vorba de 10 paturi de terapie intensiva complet echipate la care se adauga alt tip de instrumentar medical specific in special transportului pacientilor. Ma refer la EKG portabil, defibrilator portabil, targi de transfer cu butelie de oxigen, pulsoximetre. De asemenea, au solicitat si saltele antiescara, si mic instrumentar", a declarat directorul Agentiei de Dezvoltare Intercomunitara Euronest, Alina Popa.Spitalul mobil de la Letcani are o capacitate de 256 de paturi, din care 103 la terapie intensiva. In perioada pandemiei, pentru a corespunde normelor internationale, acesta functioneaza ca sectie exterioara a Spitalului de Boli Infectioase din Iasi cu o capacitate de cu 48 de paturi pentru terapie intensiva si 70 de paturi pentru cazurile medii.Spitalul a fost achizitionat de Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara (ADI) EURONEST, cu fonduri alocate de Consiliile Judetene din Iasi si Neamt.CITESTE SI Inca doua localitati din judetul Constanta intra in carantina. Incidenta a depasit 7,56 la mia de locuitori