Inca un pacient de la "Matei Bals" a murit. Bilantul deceselor a ajuns la sapte

"Este vorba despre o pacienta in varsta de 67 de ani, care a fost internata in pavilionul V al unitatii sanitare, la un etaj superior. Pacienta a fost diagnosticata cu o forma severa de infectie cu SARS-CoV-2, dar stabila, prezenta comorbiditati", arata Ministerul Sanatatii.Conform informarii primite de Ministerul Sanatatii, imediat dupa incendiu pacienta a fost mutata intr-o sectie ATI a aceluiasi spital.Pacienta s-a decompensat relativ rapid si a fost intubata. A decedat in aceasta dimineata."In aceasta situatie, ancheta medico-legala va stabili cauzele decesului", transmite MS.Medicii legisti urmeaza sa efectueze necropsia femeii pentru a afla cauza exacta a mortii.