Presedintele Senatului, Anca Dragu, despre incendiul de la "Matei Bals": Asemenea tragedii nu pot si nu vor ramane fara urmari

"Cu greu imi gasesc cuvintele dupa o asemenea tragedie. La Institutul Matei Bals erau oameni care au venit sa se vindece de bolile lor si n-au mai plecat acasa din cauza incendiului. Le transmit condoleante familiilor indurerate si multa putere pacientilor afectati de incendiu . Asemenea tragedii nu pot si nu vor ramane fara urmari. Specialistii vor stabili cauzele acestui incendiu dramatic. Imediat dupa ce aflam ce a dus la producerea acestei tragedii, putem vedea cum si cat de repede trebuie schimbat tot ce nu e in regula in sistemul sanitar din Romania", scrie Anca Dragu pe Facebook Un incendiu a izbucnit vineri dimineata, 29 ianuarie, la parterul unui corp de cladire al Spitalului "Matei Bals" din Capitala, fiind declansat planul "rosu". Au fost afectate 4 saloane, cu degajari mari de fum. Patru persoane au decedat. Incendiul s-a manifestat la parterul unui corp de cladire . Potrivit pompierilor, in cladire erau aproximativ 100 de persoane. Incendiul a fost stins, iar pacientii evacuati au fost transportati catre alte spitale Corpul de control al prim-ministrului a inceput verificari la Institutul "Matei Bals" in urma incendiului.