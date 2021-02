Anchetatorii au terminat cercetarea la spitalul "Matei Bals". INSEMEX va face o expertiza tehnica pentru a stabili cauzele incendiului

33 de persoane audiate

Pana in prezent, in acest caz au fost audiate 33 de persoane: cadre medicale, personal administrativ, politisti care au participat la interventie si rude ale victimelor. Totodata, a fost finalizata procedura de stabilire a identitatii pacientilor carbonizati."In cursul zilei de astazi, procurorii criminalisti din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti si ofiterii din cadrul DGPMB Serviciul Omoruri si Serviciul Criminalistic au finalizat cercetarea la fata locului la Institutul National de Boli Infectioase "Prof. Dr. Matei Bals". Ca urmare a finalizarii acestei activitati, in cauza va fi dispusa efectuarea unei expertize tehnice de catre INCD INSEMEX Petrosani, in vederea stabilirii cauzelor incendiului", a transmis Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti.La activitatea de cercetare la fata locului au participat si specialisti din cadrul acestui institut."Pana la acest moment in cauza au fost audiate 33 de persoane , respectiv cadre medicale, personal administrativ, agenti de politie care au participat la interventia precum si rude ale victimelor. La Institutul National de Medicina Legala "Mina Minovici" sunt in curs de efectuare 12 expertize medico-legale cu privire la pacientii decedati, in vederea stabilirii cu certitudine a cauzei mortii. Procedura de stabilire a identitatii pacientilor carbonizati in urma incendiului a fost finalizata - prin compararea probelor ADN", au mentionat procurorii.Totodata, au fost ridicate dispozitivele de stocare a imaginilor inregistrate de camerele de supraveghere si s-a dispus efectuarea unor perchezitii informatice asupra acestora, cu autorizarea judecatorului de drepturi si libertati din cadrul Judecatoriei Sectorului 2.In acest caz, se continua efectuarea de verificari si cu privire la activitatea serviciilor de aparare contra incendiilor, de mentenanta a instalatiei electrice si a celor de paza.