Procurorii, politistii criminalistii si specialistii de la INSEMEX reiau sambata cercetarile la fata locului la "Matei Bals". Medicii legisti vor efectua necropsiile

De asemenea, la Politia Capitalei vor fi audiate mai multe cadre medicale ale spitalului , printre care si medicul care a fost de garda in noaptea producerii incendiului.Tot sambata, vor fi efectuate la INML necropsiile cadavrelor, dupa cum anunta vineri procurorul care se ocupa de acest caz, Alexandru Anghel. "Am efectuat cercetarea la fata locului, au fost ridicate cadavrele si trimise la INML. In cursul zilei de maine, vor avea loc necropsiile. In cadrul cercetarii la fata locului au fost cooptati si specialistii de la INSEMEX Petrosani, pentru a ne lamuri in legatura cu imprejurarile producerii incendiului.Cercetarea la fata locului trebuie sa fie una foarte minutioasa, nu se poate termina astazi. Azi, am ridicat cadavrele si am facut o prima evaluare. Maine, reluam tot cu specialistii de la INSEMEX. (...)Au fost ridicate documente, urmeaza sa fie analizate. Este un volum destul de mare de documente ridicate, nu putem trage inca o concluzie. (...) Exista camere de supraveghere si au fost ridicate imagini si urmeaza sa fie analizate. In saloane nu exista supraveghere video. Nici pe holurile spitalului", declara vineri procurorul. Acesta a lansat si ipoteza producerii a doua explozii ale unor tuburi de oxigen , insa dupa izbucnirea incendiului.De asemenea, anchetatorii trebuie sa stabileasca daca in salonul care a luat foc a existat o aeroterma, asa cum afirma fiica unui pacient. Incendiul de la "Matei Bals" a izbucnit vineri, in jurul orei 5,00, iar in pavilion erau internati bolnavi cu COVID-19. Trei pacienti au murit carbonizati si o a patra victima a decedat dupa ce manevrele de resuscitare au esuat. Ulterior, intr-o baie a fost gasita o alta persoana decedata.Procurorii si politistii efectueaza o ancheta in acest caz, intr-un dosar de ucidere din culpa.