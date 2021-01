Raed Arafat, despre incendiul de la Matei Bals: "Nu stim cauza in acest moment. Orice aparat in plus nu e binevenit in spital"

"Nu stim cauza incendiului in acest moment si mi s-a zis ca nu au fost probleme cu caldura. Trebuie sa lasam expertii sa stabileasca o cauza. Orice aparat in plus, care este adus din afara spitalului, nu este binevenit", a declarat doctorul Raed Arafat."Din punctul meu de vedere interventia a decurs foarte bine , s-a colaborat cu Politia, s-a colaborat cu Jandarmeria. Eu cand am ajuns la fata locului am gasit un loc de interventie bine organizat", a completat medicul.Acesta a adaugat ca interventia a fost coordonata conform procedurilor si ca au existat si pacienti cu arsuri usoare, de gradul 1 si gradul 2, dar care nu au necesitat transferul in vreo sectie de Mari Arsi."Au fost doua cazuri, unul care a intrat in stop cardiac si a mai fost o pacienta care a necesitat intubatie, fiind un pavilion pentru pacienti cu COVID care a avut probleme respiratorii. O pacienta nu mai putea sa respire corect", a mai spus Raed Arafat.Conform acestuia, 280 de locuri pentru pacienti COVID erau disponibile in aceasta dimineata in Bucuresti si in spitale militare.