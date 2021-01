Asistente si infirmiere de la Matei Bals, audiate la Politia Capitalei. Avocat: Au spus adevarul

Avocat: Au relatat ce s-a intamplat

Reactia prompta a infirmierelor

Potrivit avocatului Constantin Durgeru, care reprezinta Institutul "Matei Bals", cele doua infirmiere au incercat sa stinga focul si au reusit sa opreasca alimentarea cu oxigen, evitand producerea unei explozii."Au relatat exact ceea ce s-a intamplat, cu alte cuvinte au spus adevarul. In prima faza, au fost chemate la audieri persoanele care au avut direct legatura cu evenimentele, cele care au fost pe tura de noapte, respectiv asistente si infirmiere. Doua asistente si doua infirmiere. (...)Au dat declaratii in calitate de martor. Un singur lucru este cert, este evident ca nu se poate vorbi de culpa cadrelor medicale, este foarte clar ca reactia a fost prompta. A fost un incident complet nefericit, absolut regretabil, din toate punctele de vedere, iar infirmierele, in primul rand, pentru ca ele au fost primele care au luat contact cu focul, au avut o reactie prompta, iar una dintre ele a avut si prezenta de spirit de a opri alimentarea cu oxigen. Daca nu se oprea alimentarea cu oxigen, aveam o explozie ", a relatat avocatul.El a adaugat ca infirmierele au facut exact ceea ce trebuia. "Prima reactie a fost prompta, in sensul ca una dintre cele doua infirmiere a sarit cu o patura sa stinga focul, care se afla pe nefericitul pacient, iar cealalta a decuplat instalatia de oxigen. Este evident ca a avut o reactie prompta. Dupa care ambele, una in stanga, cealalta in dreapta, au fugit dupa extinctoare, stiind ca la capetele culoarului se aflau extinctoare.Este evident ca au fost corect instruite, motiv pentru care intr-o asemenea situatie de stres, desi era normal sa se piarda, pentru ca vorbim totusi de niste infirmiere si orice om normal s-ar fi pierdut intr-o asemenea situatie, cu tot stresul, au reactionat cat se poate de corespunzator", a declarat Constantin Durgeru. Incendiul a izbucnit vineri , in jurul orei 5,00, iar in pavilion erau internati bolnavi cu COVID-19. Trei pacienti au murit carbonizati, iar o a patra victima a decedat dupa ce manevrele de resuscitare au esuat. Ulterior, intr-o baie a fost gasita o alta persoana decedata.Procurorii si politistii efectueaza o ancheta in acest caz, intr-un dosar de ucidere din culpa.