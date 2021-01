Berbeceanu anunta ca instalatia electrica si de aprovizionare cu oxigen de la "Matei Bals" au fost deconectate automat la incendiu: "S-a evitat o tragedie de si mai mari proportii"

morti in urma incendiului de la "Matei Bals"

Berbeceanu a declarat, la Digi 24, ca a observat o organizare impecabila a personalului medical de la Matei Bals dupa producerea incendiului."Cand am ajuns, incendiul era deja lichidat, se proceda la evacuarea si relocarea pacientilor din pavilionul afectat. O organizare impecabila din punctul meu vedere, dincolo de faptul ca s-a produs o nenorocire, o dedicare totala a personalului medical de la Matei Bals.Vreau sa reamintim tuturor ca echipa medicala de la Matei Bals de un an de zile lucreaza la foc continuu, intr-un stres incredibil, o dedicare totala pentru pacienti", a transmis prefectul Capitalei.Intrebat daca au fost si cadre medicale ranite, prefectul Capitalei a raspuns: "Nu am astfel de informatii, din fericire cred ca nu au fost astfel de situatii. La momentul la care eu am plecat de la Matei Bals erau cei patru decedati, dar nu erau probleme deosebite legate de ceilalti pacienti sau de personalul medical sau auxiliar al Institutului Matei Bals.Cand am plecat, sosise echipa de cercetare la fata locului de la Serviciul Omoruri si procurorii criminalisti care impreuna cu cei de la IGSU efectueaza cercetarea la fata locului si sa stabileasca cauzele acestei tragedii".Berbeceanu a mentionat ca pavilionul unde s-a produs incendiul era recent renovat si ca sistemele anti- incendiu au functionat."Stiu ca acel pavilion la care s-a produssi era renovat dupa toate standardele cerute . Din informatiile pe care le-am obtinut la fata locului in acel pavilion nu erau probleme de incalzire. Din fericire, sistemele anti-incendiu au functionat si in momentul in care s-a declansat incendiul instalatia electrica si instalatia de aprovizionare cu oxigen au deconectate automat si in felul acesta s-a putut evita o tragedie de si mai mari proportii. In urma renovarii pavilionului toate sistemele au fost schimbate si erau dupa standardele cerute de normele in vigoare", a mai afirmat Traian Berbeceanu.