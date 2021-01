UPDATE. Incendiul de la "Matei Bals". Surse: "Focul ar fi pornit de la o sursa de incalzire, resou sau aeroterma". Bode: "Nu va pot confirma nici infirma"

Institutul "Matei Bals", ramas fara caldura in decembrie

Ministerul de Interne, Lucian Bode , spune ca nu poate sa confirme daca incendiul a izbucnit de la o aeroterma."Nu va pot confirma nici infirma acest fapt. Se va vedea in urma anchetei daca in acel pavilion au existat si alte surse de incalzire", a explicat Lucian Bode la Digi 24.Deocamdata nus e stie precis cauza incendiul, este in curs o ancheta . Conform B1 TV , o posibila cauza a incendiului este folosirea unei surse de incalzire pe fondul problemelor cu temperatura in spital. Sursa citata mai arata ca flacara ar fi fost atat de mare incat s-au spart toate ferestrele si s-a distrus totul in saloane.La inceputul lunii decembrie, Institutul "Matei Bals", care este racordat la sistemul centralizat de incalzire, a rams fara caldura Nicusor Dan a dat vina pe administratia Firea."Managerul Spitalului Matei Bals, Adrian Streinu Cercel , desi prevenit cu o zi inainte, nu a facut nimic si a constatat seara ca este frig. Problema generala. In aceasta iarna, reteaua de conducte pleaca cu asa de multe gauri, ca interventiile sunt inevitabile. Daca nu sunt facute, se atinge limita maxima de apa de adaos, presiunea scade si centralele se opresc automat.Vina uriasa apartine administratiei PSD Firea care toata vara, nealocand bani si fiindu-i frica sa faca interventii in campania electorala, a lasat reteaua sa se deterioreze. Au fost zeci de apeluri din partea Elcen, ca necesarul de apa de adaos este aproape de limita maxima, de 3 ori mai mare decat in 2016, fara vreun raspuns din partea administratiei PSD Firea", scria Nicusor Dan, pe Facebook , la inceputul lunii decembrie.