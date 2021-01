INTERVIU Vicepresedintele Forumului European al Pacientilor, despre tragedia de la Matei Bals: "Aceste cladiri vechi si carpite sunt o bomba cu ceas"

"Acum vedem cat de invechit si nefunctional este sistemul, cat de greoi merge si cat de inadaptat este vremurilor noastre", a declarat intr-un interviu acordat Ziare.com Radu Ganescu, vicepresedintele Forumului European al Pacientilor si presedintele Coalitiei Organizatiilor Pacientilor pentru Afectiuni Cronice.E foarte grav ce s-a intamplat. Ceea ce e si mai grav este ca acest caz nu e unul singular . Vedem ca asemenea situatii apar tot mai des. Si nu e ca si cum nu am fi stiut de disfunctionalitatile sistemului medical, de faptul ca avem niste cladiri vechi cu niste circuite la fel de vechi. Partea de administratie se face cu costuri foarte mici si atunci, stim cu totii, cand tai din finantare, tai din calitate. Se ajunge la astfel de dezastre in momentul in care faci compromisuri in sanatate. Iar in sanatate intotdeauna s-au facut compromisuri. S-a taiat de ici, de colo, pentru economii.Exact. Faptul ca pacientii de la Institutul Matei Bals din Capitala nu aveau caldura e o posibila ipoteza. Sa nu uitam de tragedia de la Maternitatea Giulesti, care a plecat de la o instalatie electrica. Aceste cladiri vechi, carpite, reparate, in care nu se investeste si in care nu se va investi niciodata sunt ca o bomba cu ceas. Acestea sunt dezastrele pe care le vedem noi, ca cetateni, dar in sistemul de sanatate sunt multe alte dezastre despre care nu se mai vorbeste.Te duci in spital, iei o infectie nosocomiala si mori fara sa stii de ce. E un alt dezastru al sistemului de sanatate. Dar se vede prea putin. Vede familia. Insa si asta e tot o consecinta a faptului ca se taie bani de la dezinfectie, de la dezinsectie, de la materiale care ar trebui sa fie din plin in spitalele din Romania. Acum vedem cat de invechit si nefunctional este sistemul, cat de greoi merge si cat de inadaptat este vremurilor noastre.Cu siguranta. La inceputul pandemiei, s-au batut cu pumnul in piept ca se va investi in sectiile de ATI, ca va fi adusa aparatura moderna, injectoare si asa mai departe. Dar nu s-a spus si cine va lucra cu acele aparate. Si, nu in ultimul rand, nu s-a spus cum vor fi acele aparate interconectate intr-un spital, unde oricum nu ai spatiu, care e vechi. Intr-o institutie publica, siguranta ar trebui sa fie pe primul plan. In momentul in care modernizezi ceva, este esential sa modernizezi toata structura, nu doar sa vii cu aparatura noua. Sistemul de sanatate inseamna inclusiv cladirile, inseamna inclusiv materialele pe care le folosesc medicii, iar legislatia romaneasca ne obliga sa le cumparam pe cele mai proaste.E o buna intrebare. Insa, din pacate, atunci cand ai probleme de sanatate nu ai cum sa nu te duci la spital. Atunci cand starea de sanatate nu iti permite sa iti mai desfasori activitatea de zi cu zi e obligatoriu sa mergi la spital. In Romania avem pacienti si acesti pacienti au nevoie sa creada in sistemul de sanatate doar ca s-a inceput cu stangul. E cam dificil ca in mijlocul unui razboi sa te apuci sa remodelezi armata M-as indrepta catre toti ministri sanatatii care dupa fiecare incendiu din spitale au zis ca fac controale si ca iau masuri pentru a evita asemenea tragedii. As vrea si eu sa stiu pe unde s-au facut acele controale, care au fost rezultate, ce anume s-a implementat in urma lor. Din cinci in cinci ani, cand mai arde cate un spital, se mai face cate un control. E clar ca lucrurile nu se vor imbunatati pana nu va exista o finantare adecvata.