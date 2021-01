De ce au fost anuntate tarziu rudele pacientilor de la Matei Bals: "Ne-am confruntat cu o problema hilara"

Cinci persoane decedate

Motivul invocat de ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu , e faptul ca datele apartinatorilor erau in cladirea sigilata de politisti "Ne-am confruntat cu o problema hilara. Datele apartinatorilor atunci cand un pacient e internat sunt trecute pe hartii. Iar hartiile erau in cladirea care a luat foc, de aceea am pus la dispozitia apartinatorilor cele doua numere de telefon pentru a fi contactati de familii. Vom modifica legislatia pentru a colecta digital aceste date", a declarat ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu.Numarul persoanelor decedate in incendiul care a afectat vineri patru saloane situate la parterul unui pavilion al Institutului "Matei Bals" din Capitala a ajuns la cinci dupa ce intr-o baie a fost gasit inca un cadavru carbonizat. Alte trei cadavre carbonizate fusesera deja gasite de echipele de interventie , iar o a patra persoana nu a raspuns manevrelor de resuscitare si a decedat la Spitalul Floreasca, unde fusese trasferata.Fostul manager al institutului Adrian Streinu-Cercel declara ca in saloane erau pacienti cu COVID-19, aflati in stare medie spre severa din punct de vedere al gravitatii si care aveau nevoie de oxigen suplimentar. Un numar de 53 de pacienti au fost transferati la 11 spitale din Capitala, in urma incendiului la Institutul "Matei Bals".Cea de a patra victima, care nu a raspuns manevrelor de resuscitare, este o femeie de 80 de ani care avea si arsuri pe 20% din suprafata corpului. Autoritatile pun la dispozitie linii telefonice la care famillile pot verifica situatia pacientilor. Patru saloane au ars, insa toata cladirea a fost afectata de fum, conform ministrului de Interne Lucian Bode Procurorul Alexandru Anghel de la Parchetul Tribunalului Bucuresti a declarat vineri seara ca in cazul incendiului de la Institutul Matei Bals - soldat cu moartea a cinci persoane, in care se fac cercetari pentru ucidere din culpa -incendiul pare sa fi fost urmat de explozii ale unor tuburi de oxigen.Cinci persoane au fost audiate ieri in acest caz, a anuntat Marian Mihoci, adjunctul Serviciului Omoruri din Politia Capitalei, care a precizat ca este vorba despre patru infirmere si instalator.Specialistii Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Securitate Miniera si Protectie Antiexploziva - INSEMEX Petrosani au fost solicitati sa ajute la derularea anchetei, procurorii si politistii explicand ca la acest moment nu se poate exclude nicio varianta.