Firma care face reviziile electrice la "Matei Bals" anunta ca instalatia nu era noua: "Am recomandat sa nu se foloseasca improvizatii"

"In principiu, instalatia era ok. Noi am recomandat sa nu se foloseasca improvizatii, cum ar fi prelungitoare si asa mai departe. Aceea nu este o unitate noua, e mai veche. Era o instalatie nici noua, nici veche. Era functionala (...) Acolo, in ultima perioada nu am avut incidente de niciun fel", a declarat un reprezentant al companiei NEC PRO LOGISTIC pentru Buletin de Bucuresti Un incendiu a izbucnit vineri dimineata, 29 ianuarie, la parterul unui corp de cladire al Spitalului "Matei Bals" din Capitala, fiind declansat planul "rosu". Au fost afectate patru saloane, cu degajari mari de fum. Cinci persoane au decedat.Incendiul s-a manifestat la parterul unui corp de cladire. Potrivit pompierilor, in cladire erau aproximativ 100 de persoane. Incendiul a fost stins , iar pacientii evacuati au fost transportati catre alte spitale Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan , a declarat vineri dimineata ca nu au fost probleme cu furnizarea energiei termice la Institutul "Matei Bals" in ultima saptamana.De cealalta parte, fiica unei paciente care a fost transferata la Spitalul Militar din Bucuresti, contrazice oficialii si spune ca i-a dus mamei ei saptamana trecuta o aeroterma, pentru ca este frig in saloane.