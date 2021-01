FOTO Primele imagini din pavilionul ars de la Bals, in care au murit carbonizati cinci oameni

Focul a izbucnit la 5 dimineata, intr-un pavilion in care erau internati zeci de pacienti, toti bolnavi de COVID. Tudor Tim Ionescu , fost consilier general al Capitalei, a publicat pe pagina sa de Facebook o serie de imagini din incaperile distruse de foc. In fotografii se pot observa proportiile dezastrului.Imediat dupa ce focul a fost stins, imaginile lasate in urma tragediei sunt de-a dreptul socante. Totul este facut scrum in salonul in care cu putin timp inainte se aflau mai multi pacienti. Paturile sunt complet arse, la fel si aparatura specifica saloanelor in care sunt ingrijiti pacientii COVID.Numarul persoanelor decedate in incendiul care a afectat vineri patru saloane situate la parterul unui pavilion al Institutului "Matei Bals" din Capitala a ajuns la cinci dupa ce intr-o baie a fost gasit inca un cadavru carbonizat. Alte trei cadavre carbonizate fusesera deja gasite de echipele de interventie , iar o a patra persoana nu a raspuns manevrelor de resuscitare si a decedat la Spitalul Floreasca, unde fusese trasferata.