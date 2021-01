George Simion, dupa intalnirea cu Vlad Voiculescu: "Sunt in stare de soc!". Diana Sosoaca a anuntat ca se va duce sa vorbeasca cu ministrul Sanatatii

I-am spus lui Vlad Voiculescu ca trebuie sa isi dea demisia. AUR renunta la banii de la finantarea partidelor, aproape 4 milioane de euro, si ii ofera pentru constructia unui spital, anul acesta. Se poate face, trebuie doar modificata legea. Ii cer premierului Citu sa dea OUG pentru modificarea legii partidelor politice.Suntem intr-o situatie de urgenta! Acum trebuie declarata starea de urgenta. Cerem ca ministerul Apararii sa ofere generatoare catre spitale pentru ca este un surplus de energie electrica consumata in acesta perioada si este nevoie de o sursa externa de alimentare.Am cerut ca in 14 zile sa fie luate masuri concrete pentru depolitizarea conducerii spitalelor.Noi o sa votam o motiune simpla impotriva lui Voiculescu, daca nu isi asuma anumite termene. Da-ti demisia, daca nu poti! El e mult mai orientat spre fondurile europene. Din experienta noastra, dureaza pana le iei.Oameni buni, romani, treziti-va, pentru ca murim in spitale", a spus George Simion.