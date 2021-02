Care este starea de sanatate a pacientilor COVID transferati de la Spitalul "Matei Bals" dupa incendiul din 29 ianuarie

Iata cele mai recente informatii despre acesti pacienti, primite de la Ministerul Sanatatii.Spitalul Clinic de Urgenta "Sf Ioan" din Bucuresti:7 pacienti in stare stabila.Spitalul Universitar de Urgentadin Bucuresti: 2 pacienti. 1 pacient intubat (ATI), 1 pacient in stare stabila. (1 pacient urmeaza sa fie externat astazi, 5 februarie 2021).Spitalul Universitar de Urgenta "Elias" din Bucuresti: o pacienta sectie pneumologie, stare stabila.Spitalul de Boli Infectioase si Tropicale "Victor Babes"din Bucuresti:6 pacienti. 2 pacienti in stare grava (ATI), 4 pacienti in stare stabila.Spitalul Clinic de Urgenta "SfantulPantelimon" din Bucuresti:2pacienti, 1 stare stabila, 1 pacientinATI.Spitalul Militar Central din Bucuresti:2 pacienti in sectia ATI, in stare stabila, stationara, intubati/ventilati.Spitalul "Witting" din Bucuresti:2 pacienti, in stare stabila.Institutul de Pneumoftiziologie "Marius Nasta" din Bucuresti:3 pacienti, stare stabila.Spitalul Clinic de Urgenta Floreasca din Bucuresti: 2 pacienti in stare stabila.Spitalul Monza din Bucuresti:3 pacienti in stare stabila. Un incendiu a izbucnit vineri dimineata, 29 ianuarie, la parterul unui corp de cladire al Spitalului "Matei Bals" din Capitala, fiind declansat planul "rosu". Au fost afectate patru saloane, cu degajari mari de fum. Cinci persoane au decedat, la acel moment. Ulterior, numarul deceselor a ajuns la 12.