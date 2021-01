Incendiul de la Matei Bals. Rezultatele necropsiilor: cel putin doua dintre cele cinci victime au murit in urma expunerii la flacara directa

Ancheta

Femeia decedata la Spitalul Floreasca a fost intoxicata cu monoxid de carbon si a fost expusa la caldura puternica emanata in urma incendiului, au declarat pentru News.ro surse din ancheta , pe baza rezultatelor necropsiilor.Conform surselor citate, cel putin in cazul a doi dintre barbatii decedati se poate afirma ca au murit dupa expunerea la flacara directa.O femeie a fost expusa la flacara deschisa, dar si intoxicata cu monoxid de carbon. Un barbat avea arsuri de cai respiratorii si intoxicatie, de la fum si caldura emanata.Toti acesti pacienti aveau in jur de 60 de ani.Femeia de 80 de ani care a decedat ulterior la Spitalul Floreasca fusese intoxicata cu monoxid de carbon si expusa la caldura emanata.Surse din ancheta afirma ca, dintre victimele gasite carbonizate, una a fost gasita pe holul principal al pavilionului, una intre paturi, una pe balcon si o alta in grupul sanitar al salonului. Incendiul de la "Matei Bals" a izbucnit vineri, in jurul orei 5,00, iar in pavilion erau internati bolnavi cu COVID-19. Trei pacienti au murit carbonizati si o a patra victima a decedat dupa ce manevrele de resuscitare au esuat. Ulterior, intr-o baie a fost gasita o alta persoana decedata. Procurorii si politistii efectueaza o ancheta in acest caz , intr-un dosar de ucidere din culpa.