Florin Citu anunta ca se va face plangere la DNA in cazul incendiului de la Institutul "Matei Bals". Spitalul ar fi primit serviciile unei firme neacreditate IGSU

Premierul Florin Citu a anuntat miercuri, 10 martie, ca a primit o Nota de informare dupa controlul de la Institutul Matei Bals, iar reprezentantii Corpului de control au retinut mai multe deficiente. Pentru ca unitatea a folosit serviciile unei firme de interventii in situatii de urgenta care nu era autorizata de IGSU si nici nu avea capacitatea necesara, premierul anunta ca se va face plangere la DNA."Sunt mai multe lucuri pe care le stiati, unul dintre ele ca a functionat fara autorizatie de securitate la incendiu , erau cateva neconformitati - peretii cailor de evacuare nu erau rezistenti la foc, instalatia de detectare nu era cu acoperire totala (...) Sunt mai multe lucruri pe care colegii meu le-au semnalizat. Da, o sesizare se face catre Directia Nationala Anticoruptie si este vorba despre asigurarea serviciilor in domeniul interventiilor pentru situatii de urgenta cu o firma ce nu era avizata de IGSU si nu era organizata pentru a putea asigura erintele pentru o unitate cu 740 de paturi", a anuntat premierul.Florin Citu a explicat ca a asteptat ca Ministerul Sanatatii sa vina cu propriile rapoarte."Inca nu a venit, de aceea am venit cu acest raport. Stiu ca exista un interes foarte mare pentru a vedea ce s-a intamplat acolo si cum putem sa corectam si sa prevenim, mai ales, situatii pe viitor. Sper sa invatam din aceste greseli si sa nu mai existe pe viitor aceste lucruri. Ma astept, bineinteles, si la masuri. Eu stiu de la fostul ministru al Sanatatii ca exista un plan de masuri, l-am primit. Asteptam cu totii sa vedem cat dintre aceste masuri au fost implementate", a mai afirmat premirul.In incendiul care a izbucnit, in 29 ianuarie, la Institutul Matei Bals au murit patru persoane. Trei au fost gasite carbonizate si una nu a raspuns manevrelor de resuscitare. 53 de pacienti, aflati in stare grava, au fost transferati la 11 spitale