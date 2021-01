Tara incendiilor din spitale si a mortilor pentru care nu plateste nimeni niciodata

102 pacienti transportati catre alte spitale Raed Arafat s-a enervat, "este revolta in capul dumnevoastra" i-a spus unui jurnalist care l-a intrebat cum sunt posibile incendiile pe banda rulanta in spitalele romanesti, pentru ca "ardem ca soarecii in spitale".Primul apel la 112 s-a facut la ora 5.05. 102 pacienti au fost evacuati, transportati catre alte spitale din Bucuresti. Citind detaliile care apar pe fluxurile de stiri, simti o durere in stomac. Cu ochii mintii vezi toate incendiile ultimilor ani. In fundalul acestor filme care ti se deruleaza, activate de realitatea necrutatorarea a incendiului de vineri din zorii zilei, de la Bals, sunt strigatele disperate ale celor de la Colectiv Ai vazut filmul si te-ai cutremurat. Raed Arafat este omul care se afla in structurile puterii inca din 2012, indiferent de culoarea politica a guvernelor care s-au perindat de atunci. Arafat e doar confirmarea faptului ca indiferent de culoarea politica nimic nu se schimba in spitalele romanesti. L-ai vazut si la declaratiile de la Colectiv, l-ai vazut si la incendiul de la Piatra Neamt. Constanta sistemului.Curg declaratiile oficiale. La fiecare incendiu doar se constata grozavia incendiului, se numara mortii, se transmit condoleante, nimeni nu isi da nicio demisie. De regula se cauta persoana care sa plateasca oalele sparte. Profilul este o persoana fara conexiuni politice, fara "spate", cat mai jos la baza piramidei administrative. Va fi aratat la stiri. Va incasa direct toate vinovatiile sistemului.Jurnalistul Alex Dima posteaza pe pagina sa de Facebook o fotografie de la Matei Bals. Trei pompieri si doua cadre medicale transporta intr-un cearsaf un pacient. E intuneric, in zorii zilei. In fundal, incendiul se reflecta in geamul unei ferestre. Romania carpita, furata si mintita este transportata intr-un cearsaf.La fiecare incendiu, la fiecare tragedie, la fiecare rapt din bugetul statului, la fiecare intelegere mafiota a retelelor poltico-economice, Romania e tot mai bolnava si vlaguita, transportata intr-un cearsaf de spital, murdar si carpit.102 de pacienti din Matei Bals au fost dusi la alte spitale. Cu ochii mintii vezi toate astea. Ambulantele in curtea spitalului. Asistentele si infirmierii duc pacientii in curte. Haideti, haideti! Urcati! Ambulantele ies pe rand din curtea spitalului. Sirenele urla. Linistea diminetii e sparta de urletele ambulantelor. Orasul abia se trezeste. Inca nu stie ca s-a intamplat un alt incediu, dar stie ca se afla in Tara incendiilor din spitale.Pacientii se uita pe geamurile ambulantelor. Au in nas mirosul de fum, de flacara, de ars, de carbonizat. Toate strigatele, toata spaima, toata groaza, zgomotul de fond al diminetii. Pe coridoarele spitalelor, atunci cand trec unii pe langa altii, medicii, asistentele, infirmierele, personalul administrativ, se uita unii la altii. E privirea certitudinii din toate spitalele, din intreg sistemul medical, din toate institutiile: stim, coruptia, tacerea, complicitatea, intorsul privirii, acceptarea tacita a starii de lucruri dintotdeauna. Prefectul Berbeceanu declara ca instalatia electrica si de aprovizionare cu oxigen au fost deconectate automat. Altfel, ar fi fost si mai tragic. In Romania se poate oricand mai tragic, mai grotesc, mai infricosator. Vlad Voiculescu, ministrul Sanatatii , da declaratii alaturi de Raed Arafat. Ne spune ca 102 pacienti au fost transferati. E cumva o ironie in aceasta alaturare de persoane. Vlad Voiculescu , actualul ministru al Sanatatii, si Raed Arafat, constanta sistemului indiferent de cine e la putere. Intelegi ca, de fapt, indiferent cine este la putere, lucrurile nu se schimba. Doar se gestioneaza dezastrul. Atat si nimic mai mult.Cladirea spitatului Matei Blas a fost construita in 1953. A strabatut intreaga noastra istorie a comunismului, a post-comunismului, a decaderii. A degradarii morale si sociale. Tara incendiilor din spitale e tara in care oamenii prefera sa moara acasa decat in spitale. Este tara in care pentru mortii de la Revolutie si mineriade, victime ale regimului comunist brutal si opresiv, al mortilor din spitalele prabusite, nimeni nu plateste. Pentru ca odata ajunsi la putere, o linie ne desparte dincolo de care cei care ajung acolo devin ei, iar noi ramanem in bataia vantului.Procurorii au intocmit un dosar penal in rem pentru ucidere din culpa. Cadre medicale sunt la audieri. Cineva va fi gasit vinovat, dar nu si vinovatii. Ministrul de Interne Lucian Bode transmite la televizor condoleante. Declara grav ca trupul unei femei a fost gasit carbonizat in toaleta spitalului.In cursul zilei de azi va iesi la declaratii premierul Florin Citu si presedintele Klaus Iohannis . Vocile vor fi grave. Vor transmite condoleante, vor promite ca vinovatii vor plati. Ni se vor promite schimbari radicale. Dincolo de asta, nimic nu se va schimba in Tara incendiilor din spitale si a mortilor pentru care nu plateste nimeni. In Tara impunitatilor. Bilantul mortilor de la Matei Blas a ajuns la 5. Cauza mortii: Statul capturat si esuat, Romania.