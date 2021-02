Sindromul aeroterma si de ce politicienii ar trebui sa taca (DW)

Drama de la Spitalul Matei Bals din Bucuresti, unde pavilionul numarul 5 a luat foc omorand opt persoane, s-a intamplat pentru ca vreme de 30 de ani guvernele care s-au perindat la putere au plecat de la premiza, general valabila in Romania, ca totul poate fi carpit la infinit. Ca reformele sunt bune doar pentru a le arata la televizor sau la Bruxelles, dar ca nu pot fi facute cu adevarat. Ca nu e nevoie de prioritati. Ca sanatatea e un domeniu secundar.Politicienii romani, in marea lor majoritate, merg la spitalele din Occident, atunci cand au nevoie, fiindca nu au incredere in cele autohtone, la fel cum copiii demnitarilor studiaza la scoli private sau din afara tarii. Liderii care s-au perindat la putere, la Palatul Cotroceni si la Palatul Victoria , n-au vrut sa schimbe substantial felul in care functioneaza sistemul de sanatate , n-au fost interesati si nici n-au avut o presiune serioasa de jos in sus.Sindicatele din domeniu au militat mai degraba pentru cresterea veniturilor, decat pentru reforma, pacientii sunt intimidati si tracasati de sistem, marea masa a asiguratilor nu stie ce-ar putea face, organizatiile neguvernamentale de profil sunt putine, iar jurnalistii care se ocupa de sanatate privesc doar rareori cu ochi critici ceea ce vad in jur.Daca n-ar fi fost asa, poate ca cineva ar fi putut vedea ce s-a intamplat in ultimii 20 de ani la Matei Bals, spital administrat in acest rastimp de doctorul Adrian Streinu-Cercel. Omul a fost in repetate randuri consilier la diversi ministri ai Sanatatii , de toate culorile politice, si a avut pe mana pentru spitalul de care s-a ocupat peste un miliard de euro in ultimii zece ani, dupa cum arata site-ul de investigatii Rise Project.Streinu-Cercel s-a retras din functie acum o luna si jumatate, dupa ce a devenit parlamentar PSD , iar o ancheta serioasa ar putea scoate la suprafata ce s-a intamplat la Matei Bals in ultimele doua decenii si cum se incurcau banii spitalului de stat cu cei ai Fundatiei Matei Bals, pe care o conduce tot Streinu-Cercel . Sistemul de vase comunicante creat astfel nu a fost in avantajul spitalului, cu toate ca managerul a prosperat.Rise Project a scris ca "primii sapte producatori mondiali de medicamente au pompat un milion de euro doar intr-un an" in Fundatie, iar jumatate dintre ei au fost retrasi uneori chiar de la bancomatul din curtea spitalului. Tot Rise a descoperit o serie de practici ilegale, intre care diagnostice false multiplicate, in urma carora se decontau bani foarte multi pentru afectiuni pe care pacientii nu le aveau, pentru a deconta in acest fel sume exorbitante de pe cardurile lor de sanatate.Operatiuni de acest fel fac sa dispara o mare parte dintre cei 7 miliarde de euro, buget anual al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate.Ce s-a intamplat cu toti banii care au trecut prin Spitalul Matei Bals ar urma sa afle procurorii, cum de nu au fost schimbate instalatiile, cum de nu exista o solutie pentru incalzirea decenta a saloanelor, unde bolnavii tremura oricum din cauza efectelor pe care le are coronavirusul asupra lor.Aerotermele din spitale si apartamente fac parte din recuzita comunismului autohton, sunt instrumente care te ajutau sa nu ingheti oriunde ai fi fost, asa ca le luai cu tine cand calatoreai dintr-o parte in alta. Prezenta lor in spitalele secolului 21 din Romania, consemnata si in sinopsisul dramei de la Spitalul Matei Bals , sugereaza o forma de stagnare, o pirueta in spate, incapacitatea desprinderii de trecut.Estimarile arata ca vreme de 30 de ani statul a investit peste 1 miliard de euro pentru a renova spitale mai vechi de 50 de ani, refuzand sa construiasca unele noi.Spre deosebire de Romania, Polonia a ridicat cel mai mare si mai modern spital din Centrul si Estul Europei la Cracovia cu 280 de milioane de euro: are aproape 1000 de paturi si 4500 de angajati. Este vorba despre un spital care se intinde pe 16 hectare si are 21 de departamente. Costurile pentru un spital nou, de dimensiuni mai modeste, pornesc insa de la 50 de milioane de euro, dupa cum arata diferite calcule.Romania ar fi avut acces si la fonduri europene in acest scop, dar nu a fost interesata. De altfel, nu exista nicio evaluare clara dinainte de pandemie, sau mai recenta, care sa arate cate spitale vechi trebuie daramate fiindca sunt prea periculoase, cate pot fi reparate, in cat timp, cu ce costuri si cate ar trebui construite de la zero.Prea multi politicieni s-au trezit vorbind acum despre tragedia de la Matei Bals , desi niciunul nu a facut nimic pentru a o preveni. PSD, care l-a luat sub umbrela sa pe Streinu-Cercel si care a detinut portofoliul mai bine de zece ani, pana la finele lui 2019, cu ultimii sai fosti trei ministri ai sanatatii cercetati penal pentru coruptie , e ultimul care ar trebui sa spuna ceva. Si ceilalti ar trebui sa se abtina, fiindca au ignorat prea multa vreme risipa si inapoierea din sistemul de sanatate, dovedind, cum spunea Eugen Lovinescu , incapacitatea sincronizarii cu Vestul.Actualul ministru, Vlad Voiculescu , aflat la al doilea mandat , s-a ocupat mai mult de propria lui imagine decat de urgentele care trebuiau rezolvate. Si, deocamdata, nici el nu are o strategie cu masuri si termene care trebuie respectate.Autor:Articol publicat si pe Deutsche Welle.ro