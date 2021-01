Kelemen Hunor, despre incendiul de la "Matei Bals": Sanatatea si educatia sunt domenii in care nu trebuie sa facem economii

"Este dificil sa te exprimi dupa o tragedie precum cea de astazi in zori, de la Institutul de Epidemiologie 'Matei Bals' din Bucuresti. In mai putin de trei luni acesta este al doilea incendiu care are loc intr-un spital din Romania soldat cu pierderi de vieti omenesti. Traim momente de doliu acum, in care doresc sa transmit sincere condoleante rudelor si apropiatilor celor decedati.Cauzele incendiului sunt necunoscute, este nevoie de o ancheta si interventie rapida si decisiva. Sanatatea si educatia sunt domenii in care nu trebuie sa facem economii, acestea nu trebuie sa fie afectate de masuri de austeritate!", scrie vicepremierul pe Facebook