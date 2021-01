Mai multe ambasade de la Bucuresti transmit condoleante familiilor celor care au murit in incendiul de la "Matei Bals"

#Roumanie | Grande tristesse apres le terrible incendie de l'hopital de Bucarest qui a fait 4 morts.

Mes pensees vont aux familles des victimes et au peuple roumain, touche par une nouvelle tragedie, 3 mois apres l'incendie de Piatra-Neamt @FranceRomania pic.twitter.com/cxoOFhCCxN - Clement Beaune (@CBeaune) January 29, 2021

"Suntem profund intristati de tragedia pacientilor de la Institutuldin Bucuresti. Transmitem condoleante familiilor indoliate si insanatosire grabnica pacientilor afectati de incendiu ", a transmis Ambasada Germaniei pe Facebook Si Ambasada Poloniei la Bucuresti a transmis condoleante familiilor celor care si-au pierdut viata in urma incendiului de la spitalul bucurestean.Un mesaj asemanator a venit si din partea Ambasadei Belgiei. "Transmitem condoleantele noastre sincere familiilor indoliate in urma incendiului de la Institutul 'Matei Bals'. Insanatosire grabnica pacientilor care acum se recupereaza!", este textul publicat pe pagina de Facebook a misiunii diplomatice.Reprezentantii Ambasadei Frantei la Bucuresti au distribuit pe Twitter mesajul secretarului de stat pentru Afaceri Europene, Clement Beaune."Gandurile mele se indreapta catre familiile victimelor si catre poporul roman, lovit de o noua tragedie, la trei luni dupa incendiul de la Piatra Neamt", a scris oficialul francez pe reteaua de socializare.Cinci persoane au murit in urma unui incendiu care a izbucnit vineri dimineata la Spitalul "Matei Bals" din Bucuresti, intr-un pavilion unde erau tratati pacienti cu COVID-19. Restul pacientilor au fost transferati la mai multe spitale