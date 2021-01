Marcel Ciolacu, despre incendiul de la "Matei Bals": Guvernul nu a facut nimic ca tragedia de la Piatra Neamt sa nu se repete

"Doresc sa transmit condoleante familiilor pacientilor care si-au pierdut viata in incendiul de la "Matei Bals" si recuperare grabnica celor raniti . Curajul si pregatirea medicilor, asistentelor si personalului medical care au actionat exceptional intr-o situatie limita a facut ca multe vieti sa fie salvate. Cu toate acestea, este socant, sfasietor si revoltator sa vedem ca, dincolo de impartirea functiilor, pasarea continua a responsabilitatii si lupta politica, acest Guvern nu a facut absolut nimic pentru ca tragedia de la Piatra Neamt sa nu se mai repete", a scris Ciolacu pe Facebook El a sustinut ca 7 spitale au ars in ultimele luni si Guvernul nu a facut nimic concret, doar "actiuni de fatada"."Sunt deja 7 spitale care au ars in ultimele luni: Piatra Neamt in noiembrie Spitalul CFR Cluj Napoca, tot noiembrie ; Spitalul Judetean Targu Mures, sectia ATI, in 4 decembrie; Spitalul de Psihiatrie Socola, Iasi pe 25 decembrie; Spitalul de Psihiatrie Municipal din Roman pe 2 ianuarie; Spitalul de Psihiatrie din Gataia Timis pe 5 ianuarie si acum "Matei Bals" in 29 ianuarie. In tot acest timp, nu s-a facut concret nimic. Doar actiuni de fatada, de imagine. Vom continua sa numaram mortii pana cand autoritatile nu vor intelege ca trebuie sa isi asume responsabilitatea si sa se ridice la inaltimea functiilor pe care le ocupa. Cate spitale trebuie sa mai arda pentru ca acest Guvern sa faca ceva?", a adaugat liderul PSD.