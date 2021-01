Incendiul de la "Matei Bals". Pacientul care a sunat la 112 spune ca focul a pornit de la explozia unor tuburi de oxigen

"Au facut explozie niste tuburi de oxigen... Daca il atingi cu grasime face explozie. Ala trebuie pus in camera separata. Eu eram in salonul 66, la parter, dar noroc ca nu am fost asa aproape. Eu am dat telefon la pompieri si am sarit pe balcon, pentru ca era fum acolo ca la balamuc. Era fum cat cuprinde, cat 10 locomotive cu abur!Si pompierii s-au miscat incet, am si tipat la ei, baga furtunul! Se uitau la furtunul ala. Baga mai, vino cu un stingator, ce stai sa te uiti?Eu am sarit pe geam, pe balcon! Acum sunt bine, multumesc!", a declarat pacientul la Antena 3. Pe de alta parte, Mihaela Tanase, fiica unei paciente internate la Institutul Matei Bals, a declarat ca in urma cu o saptamana a adus in salonul mamei sale o aeroterma.De altfel, utilizarea unei aeroterme ar fi o ipoteza privind cauza izbucnirii incendiului de la Matei Bals