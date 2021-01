Incendiul de la "Matei Bals". Mobilizare de forte MAI in interventia de vineri dimineata

Din pacate cinci pacienti au pierit in incendiu , iar acum se fac cercetari pentru elucidarea cauzelor acestei tragedii."Conducerea Ministerului Afacerilor Interne si intreg personalul MAI transmit sincere condoleante familiilor victimelor incendiului care a avut loc in aceasta dimineata la Institutul "Matei Bals" din Bucuresti.Angajati de la mai multe structuri ale Ministerului Afacerilor Interne au actionat cu promptitudine pentru salvarea persoanelor afectate de incendiu Pentru interventie s-a actionat cu 24 de masini de stingere, 38 de autospeciale SMURD, 6 Unitati de Terapie Intensiva Mobila, 5 autospeciale pentru transport personal si victime multiple, 4 masini de descarcerare, 4 autoscari, 10 microbuze, un punct comanda mobil.De asemenea, au fost prezente si echipaje de politie rutiera si de jandarmi pentru securizarea zonei, dar si echipe de politisti pentru efectuarea cercetarii la fata locului.Angajatii Ministerului Afacerilor Interne implicati in operatiunile desfasurate la locul incendiului si-au indeplinit cu maxima responsabilitate si profesionalism atributiile ce le revin intr-o astfel de situatie tragica.In continuare, structurile MAI vor acorda tot sprijinul necesar in elucidarea circumstantelor producerii incendiului", a transmis MAI intr-un comunicat de presa.In prezent se fac cercetari in rem pentru ucidere din culpa, in acest caz.