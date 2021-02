Ministrul Sanatatii: Raportul venit intr-o prima versiune privind incendiul de la "Matei Bals" nu este de o calitate satisfacatoare

"Vorbim de doua rapoarte. Este un raport al IGSU, raport care se uita mai degraba la riscurile de incendiu , si un raport care vine, de altfel, in fiecare an. (...)Exista un raport al Inspectiei Sanitare de Stat care a venit intr-o prima versiune in acea saptamana de dupa 'Matei Bals', calitatea acelui raport nu este una satisfacatoare", a explicat Voiculescu, la Palatul Parlamentului, intrebat ce s-a intamplat cu verificarile de la "Matei Bals" si cu promisiunea ca va prezenta un raport cu privire la situatia de acolo.El a adaugat ca a cerut o evaluare a implementarii tuturor masurilor pe care mai multe autoritati le-au dispus in spitale. Ministrul a precizat ca va prezenta saptamana aceasta o situatie "a tuturor masurilor lasate si a nivelului implementarii lor".