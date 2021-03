Neregulile gasite de corpul de control la Spitalul Matei Bals. Detectoare de incendiu, doar in camerele medicilor si asistentelor

86 de prize de oxigen functionau in momentul exploziei

Iata ce neconformtitati a gasit corpul de control al premierului:1. Infrastructura veche (pavilionul nr. 5 a fost construit in anul 1953), desi avea aviz de securitate la incendiu nr.16/20/SU-B-IF-A din 27.03.2020, a functionat fara autorizatie de securitate la incendiu.Neconformitati:- peretii cailor de evacuare (in fapt, peretii dintre saloane si culoarul de acces) nu erau rezistenti la foc, fiind realizati dintr-un parapet de zidarie cu inaltime de 1,2 m si sticla. Atat prin raportul de expertiza tehnica, cat si prin avizul de securitate la incendiu, s-a propus inlocuirea sticlei cu elemente de zidarie. Acest aspect ar fi putut impiedica propagarea rapida a focului si fumului din salonul incendiat la saloanele invecinate.- instalatia de detectare, semnalizare si alarmare la incendiu nu era cu acoperire totala, fiind supravegheate doar culoarele, birourile, camerele medicilor si asistentelor.- in interior nu sunt prevazute dispozitive de alarmare optice si/sau acustice.- lucrarile de conformare a constructiei la cerinta securitate la incendiu nu au demarat, fapt pentru care, la momentul producerii incendiului, la nivelul pavilionului se regaseau cele doua neconformitati enumerate mai sus, a caror rezolvare ar fi putut reduce semnificativ consecintele.- exploatarea necorespunzatoare a cladirii (improvizatii sau supraincarcari ale instalatiei electrice, utilizarea necorespunzatoare a buteliilor cu gaze , mentenanta necorespunzatoare a instalatiilor de detectare, semnalizare, alarmare si stingere a incendiilor, blocarea cailor de evacuare sau reducerea gabaritului acestora, lipsa sau mentenanta necorespunzatoare a stingatoarelor de incendiu etc.) poate conduce la izbucnirea unor incendii si la imposibilitatea asigurarii unei prime interventii optime, aspecte care pot conduce la un numar mare de victime din randul utilizatorilor.2. Instalatia electrica proiectata si executata la nivelul anilor 2000-2001, subdimensionata pentru necesitatile actuale ale spitalului, respectiv suprasolicitarea acesteia prin incarcarea cu consumatori de ultima generatie (aparatura medicala, paturi electrice etc). Singurele lucrari de inlocuire a instalatiilor electrice au fost realizate in anul 2017 cand au fost schimbate sapte tablouri electrice la etajul 3 si mansarda din Pavilionul V.3. Consum foarte mare de oxigen medical, in tratarea acestor forme de infectii cu Sars-Cov2. (majoritatea pacientilor primeau O2, atat prin narine, cat si prin masca, conectate la instalatia de oxigen din perete) a alimentat producerea incendiului si explozie . Aceste aspecte sunt de competenta, in special, a expertilor si a organelor de urmarire penala.- este strict interzisa manipularea/utilizarea acestor dispozitive de catre pacienti, aceasta fiind realizata numai de personalul medical, aspect care tine cu precadere de ancheta penala.- la momentul izbucnirii incendiului, in cadrul Pavilionului nr. V, erau in folosinta 86 de prize de oxigen suplimentare fata de reteaua initiala de oxigen, la care se adaugau tuburi de oxigen medical destinate strict transportului pacientilor si nu utilizarii ca sursa suplimentara de oxigen pentru pacienti, acest aspect fiind de asemenea de resortul anchetei penale.4. Supraveghere deficitara a bolnavilor din partea personalului medical aflat in serviciu, cu precadere in intervalul orar 01.00-05.00 dimineata.Intrucat in paralel la nivelul Parchetului de pe langa Tribunalului Bucuresti este inregistrat un dosar penal avand ca obiect uciderea din culpa, ca urmare a incendiului produs din care au rezultat pierderi de vieti omenesti, iar din analiza tuturor notelor de relatii rezulta date si informatii ce pot fi utile instrumentarii cauzei, precum si anumite neconcordante cu privire la prezenta asistentelor/infirmierelor in saloanele de la parterul pavilionului nr. 5, raportul de control al CCPM, insotit de documentele la care face referire, va fi transmis acestei unitati de parchet pentru a fi valorificat in cadrul dosarului penal.5. Lipsa senzorilor de fum si detectie a oxigenului in cadrul saloanelor si holurilor cladirilor respective6. Lipsa supravegherii video la nivelul holurilor pavilionului 5, aspect ce ar fi favorizat observarea din timp a incendiului, reprezentand totodata un martor obiectiv al desfasurarii intregii activitati medicale/nemedicale din cladire.7. Reactie intarziata si deficitara din partea pompierului de serviciu din noaptea respectiva.8. Asigurarea serviciilor in domeniul interventiilor in situatii de urgenta cu o firma ce nu era avizata de IGSU si nu era organizata pentru a putea asigura cerintele obligatorii intr-o unitate spitaliceasca cu un numar de 640 de paturi. (respectiv asigurarea unui sef serviciu, compartiment pentru prevenire, doua sau mai multe grupe de interventie care incadreaza autospecialele de stingere cu apa si spuma si, dupa caz, una sau mai multe echipe specializate, atelier de reparatii si dispecerat).Cu privire la acest aspect, Corpul de control al prim-ministrului a formulat o sesizare penala la PICCJ - Directia Nationala Anticoruptie.9. Prezenta in pavilioanele Institutului (atat pe holuri, birouri, bloc alimentar, saloane) a aparatelor electrice sau surse de aprindere si care nu intra in categoria aparaturii medicale, respectiv: cuptor cu microunde, lampi de iluminat, prize electrice, panou electric aferent paturilor, televizor, frigidere, brichete etc.", arata comunicatul de presa al Guvernului.Premierul Florin Citu a anuntat miercuri, 10 martie, ca a primit o Nota de informare dupa controlul de la Institutul Matei Bals, iar reprezentantii Corpului de control au retinut mai multe deficiente. Pentru ca unitatea a folosit serviciile unei firme de interventii in situatii de urgenta care nu era autorizata de IGSU si nici nu avea capacitatea necesara, premierul anunta ca se va face plangere la DNA