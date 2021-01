O calugarita internata in urma cu o saptamana la Matei Bals, una dintre victimele incendiului. A fost identificata dupa cruciulita de la gat

Prima persoana decedata care a fost identificata este o calugarita, relateaza Digi 24. Ruda uneia dintre femeile care au decedat a declarat sambata ca sora lui a fost internata in urma cu o saptamana de catre manastirea la care se afla, pentru ca era calugarita.Reprezentantilor lacasului de cult li s-a transmis ca pot ridica cadavrul luni, pentru ca in weekend nu se lucreaza la Institutul de Medicina Legala din Bucuresti. Femeia a fost identificata initial dupa o cruce purtata la gat, mai relateaza sursa citata. Ancheta la fata locului si audierile in cazul incendiului de la Institutul Matei Bals din Capitala continua sambata, cand sunt programate si necropsiile victimelor. Bilantul victimelor a ajuns la sase decese , dupa ce o pacienta cu COVID-19 transferata de la Institutul Matei Bals in urma incendiului a murit sambata, la Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti.