Parlamentarii PSD cer demisia ministrului Vlad Voiculescu. Protestul cu pancarde in plen, inspirat de USR

"Tragedia de la "Matei Bals" arata ce se intampla cand pui ministru un politruc cu 100% foame de imagine publica si 0% actiuni concrete pentru a proteja sanatatea romanilor!De aceea, trebuie sa punem rapid STOP acestui film de groaza: Voiculescu, demisia!!!, a scris liderul PSD Marcel Ciolacu "Senatorii social democrati au cerut acum cateva minute demisia ministrului sanatatii, pentru incompetenta si lipsa de umanitate. Actualul ministru nu poate fi considerat un incepator lipsit de responsabilitate, pentru ca a mai fost ministru in guvernul Ciolos, se presupune ca stie in detaliu problemele din sanatate, are solutii - asa s-a batut cu caramida in piept in campanie.In plus, a preluat stafeta de la un coleg din coalitia pierzatorilor #dedreaptaunitalaciolan, penelistul Tataru, care a manageriat Sanatatea 1 an si 3 luni.Demisia sau demiterea sunt singurele solutii onorabile, daca PNL si USR - Plus mai au vreun pic de onorabilitate si de respect fata de romani", a transmis Gabriela Firea pe pagina sa de Facebook