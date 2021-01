Mesajul patriarhului Daniel in urma tragediei de la "Matei Bals": Ne rugam lui Dumnezeu pentru odihna sufletelor celor decedati si pentru insanatosirea celor raniti

Incendiul de la Matei Bals

"Am aflat cu durere despre tragedia provocata de incendiul din Spitalul 'Matei Bals' din Bucuresti, in dimineata zilei de vineri, incendiu in urma caruia si-au pierdut viata 5 pacienti si alti 102 au fost evacuati.In aceste momente pline de suferinta si tulburare pentru familiile indoliate, dar si pentru noi toti care traversam inca o perioada critica marcata de pandemie, ne rugam lui Dumnezeu pentru odihna sufletelor celor decedati si pentru insanatosirea grabnica a celor raniti Totodata, adresam un parintesc mesaj de condoleante si consolare familiilor celor decedati, rudelor si prietenilor acestora, precum si intregului personal medical care i-a ingrijit si care a incercat sa le salveze viata", afirma patriarhul in mesaj.Un incendiu a izbucnit vineri dimineata intr-un pavilion al Institutului "Matei Bals" din Capitala. Cinci persoane au decedat - patru fiind gasite carbonizate, iar o alta nu a mai raspuns manevrelor de resuscitare.Ministerul Sanatatii a informat, in cursul diminetii, ca 53 de pacienti de la Institutul "Matei Bals" au fost transferati la alte unitati medicale din Capitala.Corpul de control al prim-ministrului a inceput verificari la Institutul "Matei Bals".