Mesajul premierul Florin Citu, dupa ce a fost la "Matei Bals": "Vinovatii vor suporta consecintele, indiferent de functia pe care o au. Va promit"

Incendiul

Postarea lui Florin Citu

Declaratiile sunt facute intr-o postare pe Facebook , insotita de mai multe fotografii de la spitalul Matei Bals. Premierul a discutat cu managerul institutului, Maria Nitescu, si cu doctorul Apostolescu, care a fost de garda in noaptea incendiului."Salariile mari din sectorul public, comparativ cu sectorul privat, trebuie justificate de un mod de lucru profesionist. Indiferent de domeniul de activitate.Si va promit: vinovatii vor suporta consecintele, indiferent de functia pe care o au. Nimeni nu este mai presus de lege, iar in mandatul meu se va si materializa acest principiu," conchide acesta.Vizita premierului are loc la o zi dupa incendiul care a avut loc vineri dimineata la Institutul National de Boli Infectioase "Prof.Dr. Matei Bals", in urma caruia au decedat sase dintre pacientii COVID internati acolo. Incendiul a izbucnit vineri, 29 ianuarie, in jurul orei 5.00 dimineata. Un pacient a dat alarma, iar intr-un sfert de ora era activat planul rosu de interventie Zeci de pacienti au fost evacuati, insa pentru cinci dintre ei nu s-a mai putut face nimic. Procurorii au facut o prima cercetare la fata locului , in saloanele afectate de incendiu Astazi am fost sa vad ce s-a intamplat la Institutul Matei Bals.Am mers pentru a ma asigura ca nu le lipseste nimic celor care cerceteaza cauza incendiului si ca nu va exista pauza in aceasta ancheta . Avem nevoie de adevar cat mai repede.Am discutat cu managerul institutului, Maria Nitescu, si cu doctorul Apostolescu, care a fost de garda in noaptea incendiului.Mai sunt foarte multe lucruri de facut in spitalele noastre. Iar pentru mine este foarte clar ca expresia "merge si asa" trebuie sa dispara din mentalitatea care se reflecta in modul de lucru din institutiile statului.Este nevoie de criterii de performanta urgent si le voi introduce.Salariile mari din sectorul public, comparativ cu sectorul privat, trebuie justificate de un mod de lucru profesionist. Indiferent de domeniul de activitate.Si va promit: vinovatii vor suporta consecintele, indiferent de functia pe care o au. Nimeni nu este mai presus de lege, iar in mandatul meu se va si materializa acest principiu.