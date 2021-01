Presedintele Asociatiei Colectiv: "Mi se pare absurd sa-i ceri demisia acum lui Vlad Voiculescu. Acum trebuie mers la Arafat"

"Sunt oameni care protesteaza impotriva crimelor din sanatate. Am fost si voi merge din nou, dar nu manat de interese politice, mi se pare absurd sa ii ceri demisia lui Vlad Voiculescu acum. Ministrul Voiculescu trebuie luat la intrebari mai incolo. Acum trebuie mers la Arafat, cel care se ocupa de toate, dar nu face nimic altceva decat sa numere mortii.Trebuie mers la Parchetul General, la DNA , la Ministerul Justitiei, acolo unde dosarele cu plangeri penale zac necercetate. Tragediile astea nu ar avea loc cu atat de mare frecventa daca Justitia ar fi cu adevarat independenta si dreapta. In seara asta voi fi la MAI", a scris Eugen Iancu, pe Facebook "Ieri am remarcat cu totii un lucru - graba cu care au sarit prefectul Capitalei, Traian Berbeceanu, ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, si nu in ultimul rand presedintele Iohannis sa laude interventia de stingere a incendiului, de fapt sa-i aduca un omagiu lui Raed Arafat . Se uita un lucru, faptul ca principalul scop al MAI, al pompierilor este preventia, controlul care apartin tot lui Raed Arafat", precizau reprezentantii asociatiei."In seara asta - si mi-as dori in fiecare seara - sa mergem la ministere, sa mergem peste tot unde se poate, pentru ca trebuie sa atragem atentia. Din pacate, vedem oameni care interpreteaza politic. Aici nu e vorba de politica, este vorba de administratie. Nu am speranta ca se va schimba ceva. Oamenii astia nu sunt in stare, sunt incapabili", spunea el.