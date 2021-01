Primele concluzii ale procurorilor dupa evaluarea facuta la Spitalul Matei Bals: Au avut loc explozii ale unor tuburi de oxigen

"Am facut o prima evaluare. Este posibil sa fi fost doua explozii ale unor tuburi de oxigen. Se pare ca a fost un incendiu , apoi doua explozii. Cercetarea la fata locului azi a vizat ridicarea cadavrelor si evaluarea situatiei", a declarat Alexandru Anghel, procuror de caz.Comisarul sef Marian Mihoci, de la Serviciul Omoruri, a declarat, vineri seara, ca au fost audiate cinci persoane - personal medical, infirmiere si un instalator - in ancheta deschisa in urma incendiului de la Institutul Mate Bals, in care cinci pacienti au murit arsi.Specialistii Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Securitate Miniera si Protectie Antiexploziva - INSEMEX Petrosani au fost solicitati sa ajute la derularea anchetei, procurorii si politistii explicand ca la acest moment nu se poate exclude nicio varianta.Cercetarea la fata locului ar urma sa dureze cateva zile.Citeste si: