Clipele de groaza prin care a trecut actorul Toni Grecu, in incendiul de la "Matei Bals": "Pentru mine a fost o cursa sufocanta, extenuanta, fara aer"

Transferat la Spitalul Pantelimon

Toni Grecu a povestit, intr-un interviu pentru Stirile Pro TV, prin ce a trecut in dimineata incendiului "Povestea asta pentru mine a fost de fapt o cursa sufocanta, extenuanta, fara aer, de 150 de metri, prin fata unui spital arzand, cursa terminata la usa salvarii in fata careia m-am prabusit inconstient, dar fericit. Participasem la cel mai mic si mai extenuant maraton din lume. Si am alergat si singur. In urma salvarii, spitalul ardea. Sistemul sanitar din Romania ardea", a povestit Toni Grecu.Acesta a fost transferat la spitalul Sfantul Pantelimon . Sotia sa a fost unul dintre apartinatorii care au fost bulversati de lipsa de comunicare a autoritatilor."Am fost trezita de niste sms-uri ale unor prieteni, am deschis televizorul si in momentul acela se spunea ca incendiul a izbucnit la pavilionul 5, unde stiam ca e internat. L-am sunat imediat si mi-a raspuns, era foarte speriat, parea foarte afectat de ce s-a intamplat, dar mi-a zis ca e inconjurat de medici la urgente si ca se ocupa oamenii de el, ca e pe un pat", a povestit pentru postul de televiziune si sotia sa, Cristina Grecu.Ancheta in cazul incendiului produs la Institutul Matei Bals continua si astazi.