Procurorii care ancheteaza incendiul de la "Matei Bals" verifica activitatea serviciilor de aparare contra incendiilor, de mentenanta a instalatiei electrice si de paza

Ancheta

O echipa mixta formata din procurori, politisti criminalisti si specialisti de la INSEMEX Petrosani au reluat sambata dimineata cercetarile la fata locului in cazul incendiului izbucnit la un pavilion al Institutului "Matei Bals", unde erau tratati pacienti cu COVID-19, incident soldat cu moartea a sase persoane."Activitatea de cercetare la fata locului nu s-a finalizat, urmand a fi reluata in dimineata zilei de maine," precizeaza sursa citata.Anchetatorii arata ca sambata au fost efectuate, de catre Institutul National de Medicina Legala "Mina Minovici", necropsiile celor cinci pacienti decedati in cursul zilei de ieri, fiind in curs procedura de stabilire a identitatii acestora, inclusiv prin compararea probelor ADN."Totodata, avand in vedere ca in cursul zilei de astazi a decedat un alt pacient care fusese transferat la Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti, s-a dispus efectuarea autopsiei medico - legale," explica procurorii.De asemenea, la sediul Politiei Capitalei au fost audiate sase persoane, respectiv cadre medicale, personal administrativ, precum si rude ale victimelor.Dupa cum aratam, Parchetul Capitalei mai arata ca se desfasoara verificari cu privire la activitatea privind serviciile de aparare contra incendiilor, de mentenanta a instalatiei electrice si serviciile de paza ale spitalului. Incendiul de la "Matei Bals" a izbucnit vineri, in jurul orei 5,00, iar in pavilion erau internati bolnavi cu COVID-19. Trei pacienti au murit carbonizati si o a patra victima a decedat dupa ce manevrele de resuscitare au esuat. Ulterior, intr-o baie a fost gasita o alta persoana decedata. Procurorii si politistii efectueaza o ancheta in acest caz , intr-un dosar de ucidere din culpa.