Liderii AUR anunta proteste de amploare la ora 17.00, in fata Ministerului Sanatatii: "Voiculescu si Arafat au timp pana atunci sa-si dea demisiile"

Sistemul nu vrea sa demita pe nimeni. Televiziunile nu ne mai cheama acum ca noi chemam oamenii la protest (sambata la 17:00- Ministerul Sanatatii).



Sistemul acesta nenorocit trebuie sa cada!

Demisiile sunt cerute de liderul formatiunii politice, George Simion si sunt legate de tragedia produsa vineri dimineata la Institutul de Boli Infectioase Matei Bals din Capitala, unde cinci persoane si-au pierdut viata in urma incendiului de la Pavilionul 5 COVID."Au timp sa isi dea demisia pana maine la 5. Daca maine la ora 5 nu vedem demisiile, o sa fim in fata Ministerului Sanatatii. Nu este posibil asa ceva, dublul standard folosit de dl Voiculescu, cand era in opozitie cerea demisii, e ministrul Sanatatii totusi.Nu se poate ca Arafat sa treaca prin toate incendiile Colectiv , Maternitatea Giulesti, Piatra Neamt, Matei Bals, plus accidentul din Muntii Apuseni si sa fie nemuritor si rece. Nu se poate ca noi poporul roman sa fim umiliti in asemenea hal. Daca era un Guvern de alta coloratura politica, Klaus Iohannis asta facea, cerea demisii, dar este Guvernul sau.Nu glumim, am luat 10% din voturi, e timpul sa terminam cu acest sistem nenorocit", a declarat George Simion.Si senatoarea Diana Sosoaca a intarit ideea liderului AUR de a protesta in fata Ministerului Sanatatii.