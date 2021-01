PSD anunta motiune simpla impotriva ministrului Sanatatii. Deputat social-democrat: Ar fi mai bine ca acesta sa plece

"Este al saptelea incident in spitalele din Romania din ultimele cateva luni si nu ne incalzeste cu absolut nimic ca ministrul Sanatatii se razboieste cu responsabilul pe vaccinare. Este absolut incredibil ca primarul general al Capitalei nu raspunde la telefon sau are telefonul inchis. Este inadmisibil ca vicepremierul Romaniei, domnul Dan Barna, sa spuna, oarecum senin, ca dupa fiecare tragedie mai avem cate ceva de invatat si ne perfectionam. Chiar cred ca este absolut nevoie sa se faca ceva in acest domeniu. Toate semnalele de alarma pe care le-am tras de-a lungul vremurilor n-au fost luate in considerare. (...) Pana la urma, s-a intamplat inca o tragedie si pasarea responsabilitatii de la unul la altul nu ajuta la absolut nimic. Se pare ca nu am invatat nimic din toate aceste tragedii", a spus Suciu, intr-o conferinta de presa.Potrivit deputatului PSD, motiunea simpla impotriva ministrului Sanatatii a devenit "obligatorie", dar ar prefera ca acesta sa isi dea demisia."Noi credeam ca domnul Tataru este un exemplu de 'asa nu', dar se pare ca domnul Voiculescu il intrece cu brio chiar si pe domnul Tataru. Este absolut obligatorie o motiune simpla, dar ar fi mult mai bine ca acest ministru sa plece", a afirmat Daniel Suciu.