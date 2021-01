Ce s-a ales de verificarile din spitale anuntate pompos de Nelu Tataru, dupa incendiul de la Piatra Neamt. Tragediile se repeta

O istorie a incendiilor

Marea verificare anuntata de Nelu Tataru

- nefunctionarea, neasigurarea mentenantei instalatiilor de detectie, semnalizare si avertizare a incendiilor ori neasigurarea echiparii constructiilor cu astfel de sisteme de protectie la incendiu;

- functionarea fara detinerea autorizatiei de securitate la incendiu;

- lipsa dotarii, neasigurarea mentenantei ori nefunctionarea instalatiilor de hidranti interiori/exteriori de incendiu;

- nedotarea sau neasigurarea verificarii mijloacelor tehnice de aparare impotriva incendiilor (stingatoare de incendiu);

- neverificarea instalatiilor electrice cu personal atestat/autorizat, utilizarea instalatiilor electrice cu defectiuni sau improvizatii ori suprasolicitarea acestora;

- marcarea necorespunzatoare a cailor de evacuare sau lipsa instalatiilor de iluminat corespunzatoare, precum si neasigurarea conditiilor de evacuare in cazul producerii situatiilor de urgenta

Corpul de Control al lui Tataru doar a trecut pe la Matei Bals

Nelu Tataru a mai zis ca verifica toate spitalele si de infectii nosocomiale

Cazul Piatra Neamt arata ca infectiile nosocomiale care bantuie in spitalele romanesti, despre care s-a vorbit atat de insistent in ultimii ani, nu sunt nici pe departe singurul pericol care pandeste in spitalele vechi de 40, 50 de ani sau chiar de peste un secol. Tragedia de la Spitalul Judetean Neamt "se poate repeta in oricare alt spital din Romania", a avertizat Sanitas, cea mai mare federatie sindicala din sistemul sanitar. Situatii similare celei de la Piatra Neamt "pot avea loc oricand in alte institutii sanitare din Romania, cauze principale fiind lipsa echipamentelor medicale adecvate, infrastructura tehnica veche, care nu functioneaza in parametri normali si suprasolicitarea personalului medical existent."Majoritatea spitalelor din Romania sunt construite la standarde care nu mai sunt valabile, aparate medicale functioneaza fara oprire, instalatiile sunt vechi si suprasolicitate, iar problemele din spitale pot continua.A doua zi, inca un nou-nascut a decedat la Spitalul de Copii Grigore Alexandrescu. Trei zile mai tarziu un alt bebelus a decedat, ridicand numarul mortilor la cinci. In urma exploziei au fost evacuate 113 persoane, respectiv 53 de copii si 60 de femei.- Un incendiu in urma caruia un pacient a decedat a avut loc la pavilionul de barbati de la Spitalul de Psihiatrie Socola Iasi.- Un incendiu a izbucnit la Sectia de Psihiatrie a Spitalului Municipal Roman, judetul Neamt, doi pacienti si doua cadre medicale fiind transportate la Camera de Primiri Urgente, dupa ce au suferit usoare intoxicatii cu monoxid de carbon. Aproape 50 de pompieri au intervenit cu 16 autospeciale pentru stingerea incendiului si evacuarea pacientilor.- Un echipaj de interventie Chimica, Biologica, Radiologica si Nucleara (CBRN) al ISU Timis a intervenit la Spitalul de Psihiatrie din Gataia, in urma unui incendiu izbucnit intr-un salon al unui pavilion suport COVID. Potrivit ISU Timis, a luat foc o saltea dintr-un salon din care au fost evacuate doua persoane. Nu au existat intoxicatii sau probleme medicale.- Un incendiu a izbucnit la Institutul Matei Bals. 5 persoane au fost gasite carbonizate. Alti 100 de pacienti au fost evacuati si transferati la alte spitale.Dupa incendiul de la Piatra Neamt s-a decis ca echipe mixte alcatuite din reprezentanti ai Directiei de Sanatate Publica si reprezentanti ai Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta sa efectueze controale la spitalele din intreaga tara.Verificariile au durat doua saptamani, dar rezultatele s-au lasat asteptate.Pompierii si specialistii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta au descoperit 1.921 de deficiente legate de apararea impotriva incendiilor, dintre care doar 138 au fost remediate.Rezultatele anchetei s-au soldat doar cu 91 de amenzi, in valoare totala de 448.401 lei, si 1.402 de avertismente.Din totalul de 1.392 de spitale publice sau private, doar 310 au autorizatie de securitate la incendiu, iar alte 52 sunt autorizate partial.IGSU precizeaza ca pentru 728 din cele verificate, potrivit legii, nu este necesara obtinerea autorizatiei de securitate la incendiu pentru a putea functiona.In urma verificarilor, alte 120 de cladiri au primit aviz de securitate la incendiu, din cele 302 care nu aveau autorizatia.Printre neregulile constatate se numara:Pe 23 iulie, Nelu Tataru a anuntat ca a dat dispozitii sa fie trimis corpul de control la Institutul "Matei Bals" pentru a face verificari in legatura cu situatia sesizata de Societatea Romana de Anestezie Terapie Intensiva (SRATI), condusa de medicul Serban Bubenek, privind persoana care este la sefia sectiei ATI, care nu ar avea expertiza de specialitate.Ministrul Sanatatii a precizat ca, ulterior, vom vedea daca se confirma situatia sesizata si "in ce masura cineva care este de specialitate, boli infectioase, poate conduce o sectie de terapie intensiva"."Am trimis acest corp de control. Acuzele sunt si de natura economica, a achizitiilor si economica. Trebuie sa verificam tot, cand avem un raspuns il vom da. Vreau sa vad in ce masura s-au derulat achizitiile de medicamente, aparatura medicala", a declarat Nelu Tataru la Digi24.Doar 2.620 de contaminari cu virusuri sau bacterii fusesera raportate de spitale in timpul crizei sanitare, intre 1 martie si 30 septembrie. In jumatate dintre cazuri, agentii patogeni au produs infectii la pacienti.O explicatie ar putea fi faptul ca, in septembrie, doar 86 de spitale din peste 300 au inregistrat datele privind infectiile din interior in Registrul Infectiilor Asociate Asistentei medicale.Dintre cele 86 de spitale care au facut acest lucru, 49 sunt spitale COVID si suport COVID."Noi am trimis in teritoriu la fiecare DSP, DSP-ul catre fiecare spital pentru a putea evalua infectiile nosocomiale. Raportarea acestor spitale de la inceputul pandemiei a fost diferita, daca la Harghita nu s-au mai raportat din ianuarie, de exemplu, Sibiul a raportat pana acum 3 zile si erau 300", a declarat Nelu Tataru.