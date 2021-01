Incendiul de la " Matei Bals". Lista spitalelor unde au fost transferati pacientii din corpul afectat de incendiu. Cei mai multi sunt la Spitalul Sf Ioan

Iata lista spitalelor unde au fost transferati pacientii

"Date preliminare transfer pacienti care au fost afectati in urma incendiului de la Institutul National de Boli Infectioase "Matei Bals".Din informatiile primite de catre Ministerul Sanatatii de la echipele de interventie , au fost transferati catre alte unitati sanitare un numar de 53 de pacienti, din 102 pacienti aflati in saloanele din Pavilionul 5 al Institutului National de Boli Infectioase "Matei Bals", afectat de incendiu ", a transmis Ministerul Sanatatii.11 pacienti la Spitalul Clinic de Urgenta "Sf. Ioan" din Bucuresti 5 pacienti la Spitalul Universitar de Urgenta din Bucuresti;6 pacienti la Spitalul Universitar de Urgenta "Elias";4 pacienti la Spitalul de Boli Infectioase si Tropicale "Victor Babes";5 pacioenti la Sf. Clinic de Urgenta "Sf. Pantelimon";3 pacienti la Spitalul Militar Central-ROL 24 pacienti la Spitalul "Witting";4 pacienti la Institutul de Pneumoftiziologie "Marius Nasta";1 pacient la Spitalul MAI "Dimitrie Gerota";3 pacienti la Spitalul Clinic de Urgenta "Bagdasar-Arseni";7 pacienti la Spitalul de Urgenta Floreasca"Conform informatiilor primite, unul dintre pacientii ajunsi la Spitalul de Urgenta Floreasca este cel care a avut nevoie de resuscitare si care, intre timp, a decedat (a patra victima). Este vorba despre o femeie, in jurul varstei de 80 de ani, care avea si arsuri pe 20% din suprafata corporala.Echipele medicale evalueaza in prezent starea de sanatate atat a pacientilor transferati, cat si a celor ramasi in Institutul "Matei Bals".Apartinatorii pacientilor de la INBI "Matei Bals" pot verifica situatia despre relocarea pacientilor evacuati in urma incendiului de la Institutul "Matei Bals" din Capitala la cele d oua numere de telefon puse la dispozitie de DSU: 021.2069398 si 021.2648515 ", a mai aratat Ministerul Sanatatii.Citeste si: