Spitalul "Matei Bals" sustine ca autorizatiile si avizele "sunt la zi": "In urma interventiei prompte a colegilor din linia de garda, au fost prevenite alte victime"

5 persoane au murit in incendiul de la "Matei Bals"

"In urma interventiei prompte a colegilor din liniile de garda si a mobilizarii autoritatilor de urgenta, au fost prevenite alte victime , astfel incat toti ceilalti pacienti sunt in siguranta.Echipa Institutului National de Boli Infectioase "Prof. Dr. Matei Bals" va sprijini ancheta in curs si lamurirea aspectelor care ar fi putut duce la accidentul din aceasta dimineata, cu atat mai mult cu cat autorizatiile si avizele sunt la zi . Fiind in plina pandemie, sanatatea si siguranta pacientilor vor fi in continuare prioritatea noastra", se arata intr-un comunicat publicat pe site-ul institutiei medicale.Echipa Institutului "Matei Bals" a transmis condoleante familiilor victimelor."Echipa Institutului National de Boli Infectioase "Prof. Dr. Matei Bals" transmite condoleante familiilor victimelor accidentului din dimineata zilei de 29 ianuarie, soldat, din pacate, cu 5 decese, dintr-un total de 101 pacienti spitalizati, ingrijiti de 20 cadre medicale pe timpul noptii, inclusiv medicul sef de garda", afirma aceeasi sursa.Potrivit comunicatului, toti pacientii au fost evacuati si transportati in siguranta catre alte unitati sanitare, precum si la nivelul celorlalte sectii din incinta institutului. Incendiul a izbucnit vineri , in jurul orei 5,00, iar in pavilionul respectiv erau internati bolnavi cu COVID-19. Trei pacienti au murit carbonizati, iar o a patra victima a decedat dupa ce manevrele de resuscitare au esuat. Ulterior, intr-o baie a fost gasita o alta persoana decedata. Procurorii si politistii efectueaza o ancheta in acest caz pentru ucidere din culpa.